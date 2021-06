Výtvarná soutěž o cestovateli Hanzelkovi zná vítěze. Jméno zazní později

/FOTOGALERIE/ Představy o podobě exotických končin, někdy docela podobných safari se spoustou zvířat, jimž však zpravidla vévodí automobil. Takovou podobu má řada výtvarných prací přihlášených do soutěže Objevujte svět s Jiřím Hanzelkou, vyhlášené Středočeským krajem; ten pořádá již třetí ročník soutěže pro mladé talenty. A to auto není ledajaké: jde o legendární tatrovka se třemi oky světlometů, kterou vzali jako třetího do party cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund.

Výtvarná soutěž o cestovateli Hanzelkovi zná vítěze. | Foto: FB GASK

Jak si školáci představují cestovatelské putování na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století, se ukázalo v Galerii Středočeského kraje neboli GASKu v Kutné Hoře, kde obrázky žáků základních škol hodnotili porotci. Kdo namaloval nejpůsobivější dílo, je zatím tajemstvím. To bude odhaleno až při slavnostním vyhlášení výsledků, kterého se má 21. června ujmout hejtmanka Petra Pecková (STAN). I pro ni však bude pohled na nejzdařilejší díla premiérou. Zatím všechny soutěžní práce detailně viděli pouze členové poroty, v níž kraj zastupovaly vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Kateřina Pešatová a předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti). Kraj vlastně reprezentovaly i dvě ženy z týmu GASK, což je příspěvková organizace kraje: ředitelka Jana Šorfová a kurátorka Vanda Skálová. Mužský pohled pak reprezentoval Čestmír Vančura; předseda Nadačního fondu Zikmundova vila. Nadšené ťukání i nesouhlas. Začala dostavba dálnice mezi Příbramí a Pískem Přečíst článek › Výtvarnou soutěž Objevujte svět s Jiřím Hanzelkou vyhlásil kraj loni na podzim. Její téma se nezrodilo náhodou: od narození známého cestovatele a spisovatele (ale i fotografa a filmaře-dokumentaristy), zesnulého v roce 2003, uplynulo v prosinci sto let. Toto výročí ještě dodatečně připomene GASK představením vítězných prací. S vyhodnocením soutěže se původně počítalo právě v prosinci, avšak koronavirová situace to neumožnila.