„Mezi dvacítkou nejnákladnějších klientů VZP roku 2020 byli čtyři pacienti (jeden roční a tři dvouletí), kteří trpí SMA a kterým byl podán lék Zolgensma. Náklady na léčbu jednoho pacienta genovou terapií dosahují až několika desítek milionů korun,“ uvedla Plívová. Také náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík hovoří řečí, jež pacientům, kteří od svého lékaře slyšeli, že za ně zdravotní pojišťovna odmítá uhradit péči i v řádu stokorun, musí znít jako z jiné planety: „Investujeme do zvyšování dostupnosti a zlepšování přístupu pojištěnců k nejmodernější terapii. Klíčem je aktivní léková politika VZP, která zásadně změnila dostupnost moderní terapie pro naše pojištěnce a řízení výdajů na tyto nákladné terapie…“ Konkrétně zmiňuje nejmodernější terapii pro pacienty s cystickou fibrózou, onkologickými diagnózami nebo právě SMA.

Za 20 nejnákladnějších pacientů loni VZP podle slov své mluvčí Viktorie Plívové zaplatila zmiňované 494 miliony korun, z čehož léčivé přípravky si vyžádaly 342 miliony. Právě používání nejmodernějších léků přineslo změnu struktury žebříčků „nejdražších“ pacientů, jimž v minulosti zpravidla dominovali hemofilici; pacienti s poruchami srážlivosti krve. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek v té souvislosti připomněl, že toto je cesta, jíž by se nejrozšířenější zdravotní pojišťovna v zemi chtěla ubírat: zajišťovat pro klienty tu nejlepší možnou péči, která je k dispozici. „Už dnes se Česko z pohledu dostupnosti moderních vysoce inovativních, a tedy i nákladných léčivých přípravků posouvá na přední místa mezi evropskými zeměmi,“ pochlubil se.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.