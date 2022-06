Leckteří z Deníkem oslovených provozovatelů pekáren potvrdili, že situaci vnímají jako víc než kritickou – a netajili se obavami, že možná s podnikáním skončí. Komentovat své vyhlídky nahlas, se svým jménem a firmou, však většinou nechtějí. Už proto, že se situace mění překotně a výrazně – bohužel zatím k horšímu. Jen k vývoji plateb za energie se Deník dozvěděl, že situace je sice rozdílná – nikde však ne příznivá. Pokud se platby za energie během letošního roku zdvojnásobily, je to vlastně ještě dobré. Někde hlásí nárůst proti loňsku o bezmála 400 procent. I zdražení pohonných hmot je bolestivé: pečivo se totiž zpravidla nezaváží k odběratelům pouze jednou denně.

„Na to, co se bude dít, se musíte ptát politiků – oni to mají v rukou; my jen zíráme, jak se na nás všechno valí,“ svěřila se třeba zástupkyně středočeské pekárny, jež nechtěla upozorňovat přímo na sebe. Byť se netajila přesvědčením, že vlastně hovoří za všechny: kolegové jsou na tom podobně. Muž z jiné pekárny pak k dotazu na vyhlídky podnikání doplnil: „To se spíš zkuste zeptat Putina, jak dlouho ještě bude trápit svět válčením na Ukrajině.“ Právě v závislosti na tom, kdy skončí válka, se podle něj bude vyvíjet i vše ostatní. I to, jestli lidé budou mít na jejich zboží nejenom chuť, ale také peníze.

Když se nic nezmění, přijde konec

Leckteří pekaři míní, že ne všichni se na trhu udrží. Většina pekáren chce o svou existenci bojovat – a ten boj už začal. Deníku to potvrdila Petra Maroušková – ekonomka společnosti PANE, na jejímž pečivu běžném, celozrnném, sladkém, bezlepkovém i na chlebech si pochutnávají lidé například v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a okolí. I když se nevyhnuli zdražení (ve vlastních prodejnách nyní běžný rohlík nabízejí za 3,30 Kč, zatímco na podzim byla cena 2,50; kilogram chleba z tehdejších 41 Kč podražil na nynějších 53), nestačí to: vyhlídky se rýsují v těch nejtmavších odstínech černé. „Pokud stát neudělá nějaké kroky, aby nám pomohl, hlavně co se týká cen energií, budeme naši činnost tento rok muset ukončit i my. Vedení si nevyplácí mzdu a dotuje firmu z vlastních prostředků,“ připomněla, jak katastrofálně se situace vyvinula. Nynější ceny energií a pohonných hmot jsou prý už likvidační – a informace o zdražení nějaké suroviny přichází každý týden.

Maroušková připomněla, že obor zasáhl již covid – ale to, co se děje nyní, vedení firmy ještě nezažilo za celou dobu 30letého podnikání. „Stát s ničím nepomáhá; naopak pokud se zpozdíme s platbou, ihned přicházejí pokuty, penále, obstavení účtu,“ shrnula, jak vypadá pohled z firmy směrem k vládě. Ta si prý neuvědomuje, že když hodně firem skončí, bude mít prázdnou kasu. „Jak potom zaplatí důchody, státní úředníky a další? Opravdu nevím,“ napověděla ekonomka, jaké souvislosti by z jejího pohledu neměli přehlížet ekonomové starající se o řízení státu.

Tradice se nepřeruší. Určitě!

Příznivější pohled na budoucnost nabídl Tomáš Stuchlík, jednatel benešovské společnosti BENEA. Ta má tradici od roku 1993 – nicméně je vlastněna několika rodinami, jejichž členové se pekařině a cukrařině věnovali už před více než půlstoletím. A je to odkaz, který nezlomí ani těžká doba. S otcem, který zastává pozice jednatele a ředitele, plánují, že pekárnu budou nadále provozovat. „Náš odbyt není závislý na obchodních řetězcích; zásobujeme nezávislý trh a máme svoji síť maloobchodních prodejen,“ poznamenal Stuchlík. Ani zde se nevyhnuli zdražování. Cena rohlíku a housky stoupla během půl roku z 3,50 Kč na 3,90, 1200gramový chléb stával před půl rokem 40 Kč a nyní 46. Stuchlík vysvětlil, že do konečné ceny se musí promítnout zdražování všech vstupů. „Cena za kilogram mouky se zvedla z asi 9 Kč na 12,50. Naše spotřeba je 300 tun měsíčně. Plus se zvýšily ceny pohonných hmot, náklad na rozvoz.“