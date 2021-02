Odpověděla tak dotaz, zda za nových okolností, kdy v některých vcelku běžných situacích lidé už nevystačí s rouškami šitými doma nebo s šátky či šálami přes obličej, nechystá kraj distribuci respirátorů do obcí (podobnou rozvážení ochranných pomůcek loni na jaře – či případně omezené zásobování některých vybraných skupin lidí).

„Proti loňskému jaru, kdy ochranné pomůcky vůbec nebyly k dostání, je nyní situace odlišná,“ konstatovala. S tím, že v současnosti k dispozici na trhu jsou – a jejich ceny nejsou tak horentní, aby si je lidé nemohli dovolit. Obstarat si respirátor nebo dvojici roušek tak už není problém. „A člověk má také možnost nakoupit si pomocí internetu,“ upozornila Pecková, že do obchodu vlastně ani není nutné chodit; je možné nechat si vybrané zboží doručit až domů. Připomněla však, že zástupci kraje se chystají sledovat, co se bude dít: „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.“

Jaké opatření vláda právě vyhlásila, se Pecková v pátek dozvěděla z novinářského dotazu během své tiskové konference. Neznamenalo to ale pro ni překvapení. „Je to reakce na vývoj; snaha něco změnit,“ konstatovala. S dodatkem, že něco podobného „bylo na stole“ už poměrně dlouho – a aktuální čísla o šíření nákazy opravdu „nejsou veselá“. Blíže komentovat toto opatření ale nechtěla – počká si na to, až dostane oficiální sdělení s detailnějším vysvětlením důvodů.

Hejtmanka současně informovala, že až na ponechanou malou rezervu byly během února „rozpuštěny“ loni vytvořené krajské zásoby ochranných pomůcek – tak, jak to ohlašovala už před časem. „Nabídli jsme je všem organizacím v sociálních službách, a to opravdu všem: nejen krajským, ale i městským a soukromým,“ konstatovala. S poznámkou, že některé organizace i odmítly: mají plné sklady a nic nepotřebují.