Nenechat si tyhle zážitky ujít radí Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu. Vše, co doporučuje, je zdarma.

Nyní naplánovat, posléze vyrazit

Český ráj ve filmu a pohádkách.Zdroj: archiv Středočeské centrály cestovního ruchuToulat se po Českém ráji je pro lidi, kteří nejsou místní, za nynějších omezení možné nanejvýš ve stylu „prstem po mapě“. A nezbývá než se těšit na jarní období, kdy se už snad bude možné opět vydávat na výlety.

„Abyste měli přehled, kam po skončení restrikcí vyrazit, a mohli si výlety nyní naplánovat z tepla domova, připravilo Sdružení Český ráj tipy na výlety v nové formě elektronického flipbooku,“ upozornila Dlouhá. S tím, že jako první bylo zveřejněno téma Českého ráje ve filmu a pohádkách, nabízející náměty, kam se bude možné vypravit po uvolnění cestování za hranice okresu; dokonce i za hranice kraje.

Ředitelka Sdružení Český ráj Jitka Kořínková upřesnila, že k dispozici je katalog s deseti tipy na pohádkové výlety, nabízející příležitost vypravit se například na zámek Sychrov za princeznou Zlatovláskou, za čerty do Klokočských skal či za loupežníkem Rumcajsem do Jičína.

Elektronická brožura ale upozorňuje třeba i princeznu Jasněnku, Lotrandovu loupežnickou skrýš, cyklistické putování za princem Bajajou, připomíná populární snímky Jak dostat tatínka do polepšovny a S čerty nejsou žerty – či umožní nahlédnout do středověku s kouzelnou tetičkou Valentýnou.

„Flipbook si můžete pohodlně otevřít ve svých počítačích i telefonech, tipy jsou doplněny o fotogalerie a také trasu výletu,“ upřesnila Kořínková. Připomíná i možnost stáhnout si každý výlet ve formátu PDF, včetně mapy; případně i vytisknout.

Spojení s uměním funguje na dálku

Z Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.Zdroj: archiv Středočeské centrály cestovního ruchuGASK, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, nechce ztrácet kontakt se svými návštěvníky, a proto je ve virtuálním prostoru hodně aktivní. „GASK nespí; přináší další porci výuky a umění,“ uvedla Dlouhá.

Aktuálně se tým galerie obrací na děti: jak prostřednictvím on-line programů pro rodiny, tak pomocí pracovních listů pro žáky druhého stupně doplněných metodickými listy pro pedagogy. Na instagramu GASK nabízí příspěvky k jednotlivým výstavním programům, stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, k novým sbírkovým přírůstkům nebo i k budově bývalé jezuitské koleje, kde GASK působí.

„Vedoucí lektorského centra Karin Vrátná Militká připravila se svým týmem i zajímavé on-line setkání v rámci doprovodného programu GASK rodinám – tentokrát tematicky zaměřené na výstavu Dagmar Šubrtové Stella Maris,“ upozornila Dlouhá.

Doporučuje barevný experiment, který si během výtvarného hraní ve středu 17. března mohou připravit rodiče s dětmi ve věku od dvou do pěti let. Pro starší děti, od šesti let výš, jsou zase určeny hry s barvami a hmotami spojené se sledováním změny, které se dějí mezi námi a přírodou; k těm se bude možné na dálku připojit v sobotu 20. března.

Zdroj: Youtube

„Umění GASK přináší i prostřednictvím videa Tanec na hrobě Šípkové Růženky,“ připomněla Dlouhá.

Zájemce, kteří se „protančí“ stálou expozicí GASK, aby ji viděli ze zcela jiné perspektivy, čeká novomediální intervence v situaci, kdy „spící“ umělecká díla v době koronavirového lockdownu čekají na své znovuoživení a znovuobjevení. A ano, pod obrazy i mezi sochami se opravdu tančí…

Jak učit děti pomocí elektronické hry?

Speciálně na učitele se zaměřuje aktivita, s níž v době koronavirové přichází Muzeum Českého krasu. Muzejní geolog a edukátor Pavel Bokr, který zároveň působí jako učitel bez třídnictví na ZŠ Jungmannova v Králově Dvoře (a mimo jiné připravil pro žáky videonávody, jak se připojovat k on-line výuce), pořádá webináře zaměřené na praktické aktivity při výuce geologie.

„Rád se s kolegy podělím o své nápady, které jsem úspěšně vyzkoušel v on-line hodinách,“ řekl Bokr s tím, že sám pro distanční výuku hledal takové činnosti, ze kterých by žáci snadno pochopili základní geologické principy. Napadlo by vás třeba zatáhnout do výuky Minecraft, jednu z nejhranějších digitálních her?

Své zkušenosti se rozhodl předat kolegům prostřednictvím internetového semináře – a „trochu“ se to vyvinulo: pro velký zájem vznikl několikadílný cyklus; jednotlivé díly se navíc pro velký zájem musí opakovat.

Nejbližší termíny vzdělávacích videokonferencí k výuce o horninách a souvisejících geologických procesech včetně sopečné činnosti, jejichž účastníci získají vedle poučení i elektronické materiály, se chystají na úterý 16. a čtvrtek 18. března; pro další zájemce se ale počítá také s vypsáním nových termínů.