Mají dostat obdobná zařízení, která je dokážou snáz protáhnout světelnými křižovatkami. Umí totiž signály telematiky ovlivnit tak, aby pro jízdní pruh, jímž přijíždí autobus, naskočila zelená, pokud to umožňuje celkové vyhodnocení dopravní situace elektronickým systémem.

Plynulejší průjezd se má projevit nejen v dodržování jízdních řádů, ale omezení brzdění a následných rozjezdů by mělo být poznat i na úspoře paliva; nafty nebo (třeba v případě autobusů přijíždějících od Kladna) i zemního plynu. Také cestující by měli pocítit vyšší komfort – včetně toho, že městem s využitím veřejné dopravy projedou rychleji než vlastním autem.

S instalací zařízení pro aktivní preferenci do čtyř stovek středočeských autobusů se počítá do roku 2023. Vyplývá to z rozhodnutí končící rady kraje, která tento záměr zařadila do takzvaného zásobníku projektů připravených pro spolufinancování z evropských peněz; v tomto případě z programu ITI pro rozvoj metropolitní oblasti.

Příspěvek bude potřebný, protože zařízení pro jeden autobus má vyjít na více než tři sta tisíc. Plyne to alespoň z kalkulace současného radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO). Podle něj jsou pro zmiňovaných 400 autobusů celkové náklady odhadovány na 130,8 milionu korun.

„Nákup těchto zařízení plánujeme u všech dopravců, kteří budou zajišťovat dopravní obslužnost na linkách Středočeského kraje, které zajíždějí do Prahy,“ upřesnil Petrtýl, koho by se chystaná novinka měla týkat: všech, pro něž bude mít smysl.

Radní předpokládá, že uplatnění novinky bude mít vliv i na to, jak mohou dopravci plánovat správu svého vozového parku. „Díky zvýšení cestovní rychlosti se zvýší i oběžná rychlost dané linky, čímž se může snížit také počet vozidel potřebných k zajištění provozu linky,“ konstatoval Petrtýl.