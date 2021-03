První tři měsíce údržbového období se od několika posledních zim odlišovaly silnými mrazy, střídáním chladnějších dnů se sněžením s oblevou v teplejších dnech a také vyšším úhrnem srážek. To vše v porovnání s dřívějškem přinášelo zhruba dvojnásobné požadavky na lidi i techniku. „A to ve srovnání není ještě zahrnut měsíc únor, který byl z hlediska výkonů údržby nejnáročnější,“ poznamenal Buček.

Připomněl, že podle dat týkajících se ve středních Čechách silnic I. třídy a takzvaných dálnic II. kategorie (což jsou bývalé rychlostní silnice), o jejichž údržbu se starají externí firmy – není tedy zahrnuta údržba dálnic I. kategorie spravovaných jednotlivými středisky údržby ŘSD – se například výrazně zvedlo množství kilometrů najetých v rámci pluhování.

„Zatímco v zimě 2019–2020 to bylo 1046 kilometrů, v aktuálním zimním období šlo o 18 950 kilometrů: tedy osmnáctkrát více,“ upozornil Buček na rozdíl. S tím, že například při nasazení otočné předsazené radlice (používá se k odstraňování čerstvě napadaného sněhu do 30 centimetrů nebo sněhové břečky do 15 centimetrů) byl nárůst téměř 68násobný.

„V předchozím zimním období byla při pluhování využita v rámci 23 kilometrů, letos to bylo v rámci 1564 kilometrů,“ konstatoval Buček. A třeba soli bylo podle meziročního srovnání nutno použít více než trojnásobek.

Srovnání období zimní údržby ve středních Čechách

Sledovaný parametr 2019–2020 2020–2021 Index (násobek) nárůstu Údržbové kilometry 34 116 km 98 560 km 2,89 Kontrolní kilometry 6231 km 17 312 km 2,77 Použitá sůl 1897 t 6578 t 3,47 Použitá solanka 684 786 2 294 802 3,35 Inertní materiál 0 0 0 Náklady (bez DPH) 34 864 377 Kč 46 528 270 Kč 1,33

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR; údaje za období od 1. listopadu do 31. ledna ve vztahu k zimní údržbě silnic I. třídy a dálnic II. kategorie