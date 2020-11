Zachovat investice, ale jinak šetřit. To plánuje náměstek hejtmanky pro finance

Bez peněz k nám do kraje nelez. Takhle to sice středočeští radní premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nenapsali – ani by to nebylo možné, jestliže je vlastně jedním ze sousedů s bydlištěm v Průhonicích – nicméně jejich apel zní s nemenší naléhavostí. Obracejí se na vládu s výzvou, aby přijala opatření vedoucí ke snížení nepříznivých finančních dopadů na rozpočty samospráv.

Z jednání středočeských radních. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje