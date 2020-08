/VIDEO/ Několik minut se zdálo jako celá věčnost. Tak vzpomíná policista Ondřej Soběslav na chvíle, kdy pomáhal při záchraně lidského života. Ačkoli slouží na dopravním inspektorátu územního odboru pro Prahu-venkov: Západ, tohoto dramatu se na počátku srpna účastnil v Kolíně, kam přijel ve svém volnu jako účastník přátelského fotbalového zápasu. A právě u hřiště se vše odehrálo.

Policista Ondřej Soběslav | Foto: Policie ČR

Přišlo to náhle, během přestávky, připomněla v úterý policistka Eva Hašlová z územního odboru pro Prahu-venkov: Východ. „Na lavičce zkolaboval muž, který ztratil vědomí,“ přiblížila situaci. Na pomoc bezvládnému rozhodčímu okamžitě přispěchali předseda jednoho z fotbalových klubů i týmový lékař. A stejně rychle zareagoval také policista v civilu, který v té době nebyl pprap. Soběslavem, ale hráčem Ondrou. Právě on se ujal srdeční masáže – a pokračoval až do doby, než se pacienta ujali přivolaní záchranáři. I když to netrvalo dlouho, zdálo se, že se čas neskutečně vleče. Odměnou pak byla pochvala zasahujícího lékaře. „Na místě konstatoval, že právě prvotní, rychlé, profesionální a efektivní jednání těchto mužů zachránilo pacientovi život,“ tlumočila jeho slova policistka Hašlová. A stejně tak hřálo vědomí, že se podařilo udělat maximum, když pacienta sanitka převážela do nemocnice už ve stabilizovaném stavu.