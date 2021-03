Zrušte zákaz pohybu mezi Prahou a okolím, žádají Hřib a Pecková

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) požádali vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby pro účely opatření zakazujícího pohyb mezi okresy byly Praha, Praha-východ a Praha-západ považovány za jeden okres. Hřib to dnes řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima. Podle Hamáčka o tom lze diskutovat, znamenalo by to ale další mísení obyvatel.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) a pražský primátor Zdeněk Hřib uspořádali společnou tiskovou konferenci kvůli skončení nouzového stavu. | Foto: MHMP

Hřib s Peckovou Hamáčka v pátek večer požádali o to, aby byly pro tento účel považovány za jeden okres Praha, Praha-západ a Praha-východ, tedy spolu s hlavním městem i dva okresy spadající do Středočeského kraje. "Ti lidé stejně jezdí do Prahy pracovat," řekl Hřib. Žádost vznikla po vzoru okresů Brno-město a Brno-venkov, které jsou též považovány za jeden. Dál se v Praze nedostanete. Díky nové atrakci můžete objevit póly metropole Přečíst článek › Hamáček uvedl, že mluvit o úpravě lze, ale znamenalo by to další mísení obyvatel. Pokud lidé vydrželi doteď, tak se domnívá, že ještě chvíli vydrží. "Teď už bych to neměnil," poznamenal. Hřib napsal Babišovi: V Praze se hromadí vakcíny Přečíst článek › Kvůli zhoršování epidemické situace vláda od začátku března zpřísnila opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Lidé nesmí přejíždět mezi okresy, vyjma cest do zaměstnání, k lékaři nebo třeba na úřad. Nařízení původně ukládalo také trávit volný čas včetně procházek do přírody v obci, tento týden kabinet opatření upravil a volný čas lze trávit v celém okresu.