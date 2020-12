Jedna klientka zemřela, čtyři další lidé utrpěli zranění, a to včetně ošetřovatelky, kterou záchranáři převezli do mělnické nemocnice. Další tři osoby byly ošetřeny na místě. Takové byly první zprávy, které se v srpnu objevily v souvislosti s tragickým požárem ve Mšeně na Mělnicku. Hořelo v jednom z pokojů v nejvyšším patře městského domova seniorů. Ta ošetřovatelka se jmenuje Hana Stejskalová.

Pečovatelka roku 2020. | Foto: archiv Diakonie Českobratrské církve evangelické

V souvislosti s maléry sice nebývá zvykem zmiňovat jména – jiné to ale je v případě, že je řeč o hrdinech. A právě Hana Stejskalová byla v rámci 8. ročníku celostátního projektu Národní cena sociálních služeb – Pečovatelka roku 2020 oceněna za to, co v kritických momentech dokázala. Za nasazení, s nímž se jí během extrémní noční služby smolného čtvrtka třináctého podařilo zabránit mnohem vážnější katastrofě.