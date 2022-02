Buďte připraveni, vybízí krajský úřad starosty – a mohlo by to být zajímavé i pro podnikatele či aktivní občany. S tím, že nejpozději v březnu, ale možná ještě během února, vyhlásí ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu, v jejímž rámci mohou obce a města žádat o peníze. Konkrétně jde o takové projekty týkající se lokalit ve vlastnictví obcí a měst, kde se počítá s nějakými změnami týkajícími se budov, jež se dnes líbí leda bezdomovcům. Ať už by se měly rekonstruovat, přestavovat, dostavovat – nebo i bourat.