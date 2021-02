Sto milionů korun navíc ke schválenému rozpočtu si letos mají rozdělit školy zřizované Středočeským krajem. O čtvrtečním rozhodnutí středočeských radních informovala mluvčí kraje Martina Kemrová. Kraj zřizuje 184 škol a školských zařízení, z čehož ve 116 případech jde o střední školy a učiliště; právě do nich mají tyto peníze směřovat především.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Většina z této částky je učena na pořízení počítačů, software, strojů určených pro výuku, na lepší vybavení učeben, laboratoří nebo dílen,“ upřesnila Kemrová, že se chystá rozsáhlá modernizace vybavení. Není totiž výjimkou, že to současné si ze svých školních let mohou pamatovat ještě rodiče nynějších učňů a studentů. Dojde však i na výdaje, jejichž efekt nebude viditelný přímo na první pohled; o to však mají být přínosnější. „Za pět milionů korun budou připraveny studijní programy nebo semináře pro pedagogy, jejichž cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání,“ konstatovala Kemrová.