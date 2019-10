Nejde přitom jen o nějaké obecné varování. „Krajská hygienická stanice Středočeského kraje již v minulém týdnu nastavovala protiepidemická opatření u tří případů onemocnění virovou hepatitidou A v rodinném výskytu na Mladoboleslavsku, které s epidemiologickou situací na Liberecku úzce souvisejí,“ uvedla Rumlová. Jedním dechem však zdůraznila, že ve středních Čechách se o mimořádnou situaci nejedná. I tak je nicméně radno mít se na pozoru.

Pro prevenci tohoto onemocnění, které má inkubační dobu trvající od 15 do 50 dnů, je dobré vědět, že virus, který nemocná osoba vylučuje stolicí, vstupuje do organismu ústy. „K přenosu nákazy dochází nejčastěji prostřednictvím kontaminovaných rukou, kontaminovaných předmětů, potravin nebo kontaminovanou vodou,“ připomněla hygienička Rumlová. S tím, že nemocní, jež náhle postihnou zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů, nevolnost s nechutenstvím i zvracením a objevuje se také zežloutnutí kůže a očního bělma, jsou izolováni na infekčních odděleních. Bezmála dva měsíce však pociťují omezení i lidé z jejich okolí – rodina, spolužáci, spolupracovníci… Ti po dobu 50 dnů zůstávají pod dohledem lékaře a musí se vyhýbat aktivitám, jež by mohly ohrozit zdraví dalších lidí. Nejde přitom jen o práci v potravinářství, což napadne asi každého, ale například i o lázně.

Jak se vyhýbat virové hepatitidě A

* Nejúčinnější prevencí je očkování

* Mezi obecná preventivní opatření patří zejména dodržování osobní hygieny:

- důkladné mytí rukou teplou vodou a mýdlem nebo dezinfekce vždy po použití WC, před každým jídlem i před přípravou jídla, při návratu z venkovního prostředí (zejména po návštěvě obchodů, využití veřejné dopravy, veřejných záchodů);

- důkladné mytí ovoce a zeleniny pitnou vodou, používání pitné vody k pití a vaření;

- riziková je konzumace jídla na ulici;

- zcela nevhodné je pití více osob z jedné láhve a otírání hrdla láhve rukou před napitím, ukusování svačin mezi spolužáky, sdílení cigaret;

- rizikové je pití nápojů z plechovek, kdy dochází ke kontaktu úst s povrchem plechovky: je vhodné nápoj přelít do sklenice, případně použít k pití brčko;

- nevhodné je společné používání látkových ručníků, ať už v kolektivu ve škole, na pracovišti nebo doma

* Pro případ, že není možnost umytí rukou, je vhodné vybavit se pohotovostním balením dezinfekčního přípravku na ruce



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje