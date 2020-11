Klidné město se nyní zdá být poněkud neklidným. Vladimír Kořen, který byl v posledních letech coby starosta tváří města Říčany na Praze-východ a také tváří místního uskupení Klidné město (jež je nyní u moci v koalici s Unií pro sport a zdraví Říčany), nečekaně ohlásil rezignaci. Důvody, proč po deseti letech chce opustit starostenskou kancelář, hodlá oznámit na středeční tiskové konferenci. Prozatím pouze naznačil, že nejde o příčinu jedinou. Tak alespoň lze rozumět jeho slovům, když v té souvislosti hovořil o přímkách, které se protnuly „v jednom bodě“.

Starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen, archivní foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Umožňuje jim to smlouva, kterou s městem uzavřeli před dvaceti lety, kdy se byty stavěly a obyvatelé složili finanční příspěvky. Kořen v tomto případě před časem varoval zastupitele – neúspěšně – před přijetím rozhodnutí, jež by mohlo způsobit škodu i jejich itrestní stíhání. Má za to, že své peníze lidé dostali zpět ve formě slev na nájemném.