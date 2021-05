V trojské zoo roste velkolepá stavba. Hrubé práce na novém pavilonu goril jsou hotové, nyní se instaluje vybavení a technika.

„Pavilon je pojat tak, aby přiblížil návštěvníkům cestu africkým venkovem. Projdete africkou vesnicí, kde bude i školní třída, a postupně se zanoříte do pralesa se stromy a zelení, kde se otevře výhled na mýtinu s gorilami,“ popsal ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek s tím, že inspirací byly cesty zaměstnanců zoologické zahrady do Kamerunu, kde má pražský chov svou dlouhodobou zahraniční misi.

Stávající obydlí primátů z konce 90. let je již nevyhovující. V letech 2002 a 2013 jej zatopily povodně, při prvních zemřel gorilí samec, podruhé ošetřovatelé rodinku převezli do věže a jezdili ji krmit na člunu. „Evakuovat gorilí skupinu z povodňové věže by byla smrtící akce. Kromě toho pavilon zastaral s ohledem na gorily i návštěvníky,“ vysvětlil Bobek.

Největší expozice

Gorilinec poskytne svým obyvatelům dvoje oddělené prostory. „Odrostlí samci se musejí ze skupin stěhovat pryč, je to dané jejich sociálním způsobem života,“ řekl kurátor chovu savců Pavel Brandl. Dosud totiž v Praze žijí všechny gorily pohromadě. Podle Brandla probíhá trénink zvířat na přesun již od loňského roku.

Nové centrum má návštěvníky především vzdělávat. V pavilonu se bude moci pohodlně pohybovat okolo 150 lidí, při přednáškách se pak na kaskádové lavice před hlavní expozicí může usadit dalších 150 posluchačů.

Přes pět centimetrů silné sklo bude možné kromě mírumilovných goril nížinných pozorovat také další primáty, jako je gueréza pláštíková, kočkodan Brazzův a talapoin severní, dále z hlodavců křečkomyš obrovskou a osináka afrického, poletovat zde bude kaloň egyptský.

Budoucí největší expozice Zoo Praha se nachází mimo hlavní areál vedle venkovního výběhu žiraf, přes silnici Pod Hrachovkou se sem dá pohodlně přejít po lávce.

Nový vchod i zastávka

Architektonicky unikátní stavbu navrhli projektanti tak, aby co nejméně vyčnívala do okolí, což zajistí její částečné zapuštění a zelená střecha. Stavba začala na podzim 2019 a z magistrátní kasy si vyžádá 300 milionů korun.

„Bude to nejmodernější pavilon v zoologické zahradě,“ řekl náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

U pavilonu vznikne také nový vchod s autobusovou zastávkou.