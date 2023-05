Zoo Praha přivítá nové gorilí mládě. Duni, dcera legendární Moji, která do pražské zoo přišla jen před několika měsíci, je březí. Ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek o tom informoval na svém facebookovém profilu.

Kisumu a Duni v Rezervaci Dja krátce poté, co došlo k jejich spojení. | Foto: Zoo Praha/Miroslav Bobek

„Aktuálně! Duni je březí,“ napsal ředitel v sobotu kolem 13. hodiny stručně.

Letos desetiletá Duni do Zoo Praha přišla ve druhé polovině loňského roku. Šlo o velikou událost, neboť se jedná o jedinou dceru Moji, prvního pražského gorilího mláděte, která žije ve španělském Cabárcenu. Spolu s ní do Prahy přišel také samec Kisumu. Ten se narodil roku 1997 v Mnichově a v sedmi letech byl přesunut do rakouského Schmidingu, kde až loňského roku žil v mládenecké skupině.

Gorilí rodina už je v zoo pohromadě. Sbližování mohou pozorovat i návštěvníci

Pár tak doplnil v novém gorilím pavilonu samice Kambu, Kijivu (babička Duni) a Shindu a malého samečka Ajabua. Ve starém gorilím pavilonu pak žije výhradně samčí skupina goril, kterou tvoří Richard a jeho synové Kiburi a Nuru. Vůdcem gorilí skupiny v Praze byl dříve právě Richard. Zoo Praha však loni informovala, že jeho linie je takzvaně přereprezentovaná a nemůže tak už mít mláďata. Na jeho místo nastoupil Kisumu.