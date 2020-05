ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Připomněla, že jde o propočty, které berou na zřetel výdaje vyčíslené podle vystavených faktur a objednávek materiálu i služeb.

Skoro tři miliardy minus

Nejde ale o jediný způsob, jímž se koronavirus zakousl do veřejných rozpočtů. A to, co teprve přijde, se už může počítat v řádu miliard korun. Tak alespoň vedení kraje odhaduje „propad“ daňových výnosů. Středočeský kraj by podle hejtmanky mohl přijít o částku odhadovanou mezi dvěma a půl a dvěma a tři čtvrtě miliardy korun; asi spíš blíž k té vyšší sumě.

To už se jeví jako významná částka, jestliže objem investičních peněz v krajském rozpočtu dosahuje 10 miliard. Středočeský rozpočet má sice příjmy i výdaje vyčíslené na 27 miliard, nicméně většina peněz jím vlastně jen „protéká“ s předem určeným cílem. K volnému využití jako peníze, o jejichž uplatnění lze rozhodovat, zbývá zhruba třetina – a část se zdá být v ohrožení. Byť zatím se to neprojevilo, hejtmanství očekává, že letos by kraj mohl na výnosech z daní přijít zhruba o miliardu.

„Stát by měl reagovat a pomoci samosprávám propad v rozpočtech dorovnat,“ řekla Jermanová novinářům. S tím, že veřejné rozpočty se podle aktuálních odhadů mohly snížit přibližně o 11 – 15 procent. A v kraji tak hrozí možné dopady na školství, sociální oblast, kulturu, dopravu… Připomněla, že věc chce probrat na chystané schůzce, kterou bude mít s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO).

Jak podpořit investice?

Na otázku Deníku, co z této schůzky hodlá přivézt, hejtmanka zavrtěla hlavou: ne, peníze to nebudou. Premiér podle jejích slov nemá šuplík, kam by pro ně sáhl. Míní mluvit o hledání řešení, jež by mohlo pomoci naplnit investiční plány. Připomněla, že kraj jedná o velkém úvěru s Evropskou investiční bankou, jehož přijetí by mohlo být předloženo ke schválení buď na srpnovém zasedání krajského zastupitelstva, nebo pak až na podzim po krajských volbách – ne každá obec však má možnost uvažovat zrovna o úvěru.

„Chci s premiérem mluvit o principu, jak podpořit obce a města v jejich investicích – ale i kraj,“ řekla Deníku. Být konkrétnější se však nerozhodla: „Uvidíme, na čem se dohodneme,“ konstatovala. Trvá nicméně na tom, že je třeba přijít s něčím, co by investice v regionech pomohlo oživit.