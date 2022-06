Po dokončení letos v létě bude zvon darován hlavnímu městu Praze a následně umístěn do parku areálu Rohan City na Rohanském ostrově. Symbolicky se tak stane součástí veřejného prostoru v místech, odkud byly zvony v průběhu války odváženy do hamburských válečných továren a tam přetavovány ve zbraně. Jeho hmotnost 9801 kilogramů odkazuje na 9801 zvonů, které za války svoje místo ve věžích a zvonicích nuceně opustily.

Příklady táhnou

Na výrobu Zvonu #9801, za jehož návrhem stojí Kryštof Čižinský a Jakub Kamínek, byla vyhlášena veřejná sbírka, do níž se dosud zapojily více než dva tisíce individuálních dárců. Částka, jež je na úspěšné dokončení projektu potřebná, se odhaduje na dvanáct milionů korun a v tuto chvíli je z více než dvou třetin naplněná.

Benefiční akce pro postižené dystrofií v sobě skrývala i spanilou jízdu Prahou

„Mám radost z toho, že symbolicky vracíme hlas tisícům zvonů, které z českých a moravských zvonic za druhé světové války zmizely. A zvlášť mě těší, že tato idea oslovila i širokou veřejnost. Přáním spolku je, aby Zvon #9801 inspiroval návrat dalších zvonů do věží a zvonic, které od války zůstávají prázdné,“ uvedl Ondřej Boháč, předseda spolku Sanctus Castulus, který akci inicioval.

Hlas bezmála deset tun vážícího zvonu, který má nyní před sebou kromě několikatýdenního chlazení také výrobu železného srdce, by se měl nad Rohanským ostrovem rozeznít již letos v srpnu. Tedy 80 let poté, co z nedalekých Manin do Hamburku odplula poslední loď s rekvírovanými zvony.