/FOTO, VIDEO/ Tohle ještě Slaný nezažilo. Desítky houkajících vozidel naložených mladými lidmi, vystrčených i z okének, projely v pátek v podvečer ulicemi Slaného. Kolona nezřídka vytuněných troubících sporťáků vylákala mnohé přihlížející na balkony a do oken. Skupinky lidí stály kolem silnic a zejména pak na kruháku u Brodu. Mnozí netušili co se děje. Tuningový sraz? Romská svatba? Nikoli.

Nejen Romové uctili ve Slaném památku kamaráda | Foto: JIří Skála

Jak zjistil Kladenský deník, mladí Romové společně s příbuznými a dalšími desítkami kamarádů a spolužáků - autařů tímto neobvyklým setkáním uctili památku zesnulého pětatřicetiletého Kamila Pokuty, který tragicky zahynul 15. července v autě na Velvarsku. Cílovou stanicí bylo, podle oslovených přátel, parkoviště před Kauflandem, kam děvčata přinesla i balonky v podobě srdíček a společně uctili Kamilovu památku.

„Kamila jsem osobně znal. Dnešní akce se konala na jeho počest. Zanechal po sobě manželku a dceru. My Romové to tak máme a vždy se loučíme ve velkém, ať už na pohřbu nebo jiným způsobem. Pro nás je odchod člověka stejně důležitý jako jeho příchod na svět,“ odpověděl jeden z oslovených mužů.

Jak řekl další z přátel na parkovišti u Kauflandu ve Slaném, "Uspořádali jsme rozloučení s naším kamarádem. Pro rodinu byl Kamil hlavní zdroj příjmu. Zanechal po sobě patnáctiletou dceru. Pro rodinu je to obrovská ztráta. Byl to autař, jako my. Takže jsme se rozhodli tímto způsobem vybrat peníze pro jeho rodinu, abychom jim trochu usnadnili život. Byla obrovská účast. Nepočítali jsme s tím. Dorazilo okolo 60 aut a 150 lidí," řekl organizátor akce David Herich.

Akce byla oficiálně nahlášena vedení města a setkání se uskutečnilo za dozoru motorizovaných policejních hlídek bez větších incidentů.