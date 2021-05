Dopady ale nákaza koronavirem může mít i na lidi, kteří jinak migrénami netrpí. U osmdesáti procent pacientů, u nichž se objeví bolesti hlavy při covidu, mohou tyto příznaky až několik měsíců přetrvávat. Neznamená to ale nutně, že by se u nich rozvinula migréna. „Podle svých zkušeností mohu říct, že jsem při covidu i při podání vakcíny bolesti hlavy měl,“ říká Nežádal.

Milion s bolestí

Nemusí se přitom jednat o malý problém. Podle odhadů, jež zveřejnil bývalý předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti David Doležil, má tuto nemocí asi milion Čechů, 300 tisíc má více než pět záchvatů měsíčně, 50 tisíc trpí chronickou migrénou.

„Každá bolest hlavy ale není migréna,“ uvedla v té souvislostina nedávno lékařka Jolana Marková z Neurologické kliniky 3. Lékařské fakulty UK. Nemoc doprovází i celá řada dalších faktorů, například přecitlivělost na světlo, hluk, nevolnost, zvracení. Řada lidí při záchvatech má také průjem, je zmatená a dezorientovaná.

Pomoc telemedicíny

„Migréna je onemocnění, které člověka nezahubí, ale může vést k jeho invaliditě,“ říká Nežádal. Do budoucna podle něj může př léčbě hodně pomoci takzvaná telemedicína. To je situace, kdy pacient nejde za lékařem do ordinace, ale konzultuje s ním své problémy přes telefon či internet.

„Najít vhodnou léčbu migrény je někdy zdlouhavé. Důležité je být v péči správného lékaře – tím může být neurolog, praktik nebo specializované centrum. Telemedicína umí s tímhle pomoci. Odborník online poradí nebo poskytne druhý názor u komplikovaných případů,“ míní.

Upozorňuje v té souvislosti například na specializovanou poradnu pro lidi s migrénou, jež vznikla na webové adrese linkaomigrene.cz. Lidé tam mohou vyplnit dotazníky, podle nichž lékaři do 48 hodin vyhodnotí, zda opravdu mají migrénu a případně jaký typ a doporučí jim případně návštěvu lékaře.