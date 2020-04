Často si stýskáme, že kvůli pracovnímu vytížení na sebe v rodině nemáme tolik času. Teď ho ale možná budeme mít až moc. Jaká jsou úskalí dlouhých společných hodin, dní, možná týdnů?

U spousty rodin určitě dojde k tzv. ponorce. Lidé budou více rozčílení za situací, které v běžném životě přejdeme a necháme plynout. Přirozeně se zvyšuje stres, u některých jedinců úzkost, agresivita, beznaděj či deprese.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Existují rizika větších problémů, třeba v rodinách, kde ani za normálních okolností není soužití ideální?

Jisté riziko problémů existuje u řady rodin či párů, kde nejsou zvyklí spolu trávit volný čas, sdílet své problémy, starosti a komunikovat o běžných věcech, natož řešit krizové záležitosti. Snažme se všichni v těchto nezvyklých chvílích zpomalit, neřešit banality a omluvit leckdy vypjaté a neadekvátní reakce našich nejbližších. Chápu, že rodiče i děti jsou vyděšení a zaskočení. Ztrácíme jistotu, na kterou jsme zvyklí, a to jak my velcí, tak i ti malí. Důležité je mít v bytě někde svůj kout, svůj prostor, kde mohou být členové rodiny na chvíli schovaní před celým světem. Důležité je také dát najevo své emoce a vysvětlit blízkým, co se jim honí hlavou, co prožívají.

Máte nějaká doporučení, jak smysluplně strávit společný rodinný čas, nebo i nějaké tipy na ukrácení chvíle?

Současnou situaci je možné využít pro společenské hry. Nemusí to být hry jen čistě zábavné, ale třeba vědomostní (Česko, Desítka, Kde leží Kotěhůlky…), strategické, které rozvíjejí logické myšlení, karetní hry či pohybové. Vzniká prostor pro společné činnosti, jako je pečení či vaření. Ti šikovní mohou zase přidělat poličku či opravit kapající kohoutek, který tak dlouho odkládali. Vzniká velmi cenný prostor strávit čas se svými dětmi, předat jim třeba některé naše dovednosti. Můžete také připravit velikonoční výzdobu svých domovů, oken. Určitě bych nabídla možnost, aby si některé aktivity děti vyzkoušely samy. Pocit, že něco vytvořily samy, bez naší asistence, je k nezaplacení.

Mám za to, že zejména u dětí a adolescentů je důležité i občasné zdánlivé „bloumání“ a nicnedělání, aby měli čas se nad věcmi zamyslet. Lze se z nudy odrazit k hlubšímu uvažování nad souvislostmi? Nepřebije to teď ještě větší visení na sociálních sítích?

Určitě k dennímu režimu, a to nejen v této vypjaté době, patří čas na odpočinek a nicnedělání. Je potřeba si však denní režim rozvrhnout, alespoň v hrubých rysech. Mít alespoň malou představu o tom, jak den strávím, aby se nerozpliznul do nekonečného nicnedělání a chystání se na nějakou aktivitu. Sociální sítě děti nemusí využívat jen na hry či nesmyslné brouzdání. Lze se přes ně učit, sbírat informace do školy, podpořit své blízké, být jim oporou.

Jaký vhodný program pro volný čas byste doporučila pro menší a pro větší děti?

Neexistuje přesný návod, který by fungoval pro všechny rodiny na stejném principu. Každá má svá specifika. Rodina, která je zvyklá trávit svůj čas společně, určitě bude reagovat na izolaci jednotlivých členů jinak než rodina, kde si každý dělá, co chce, a nikdo o druhém skoro nic neví. Důležité je pro všechny bez rozdílu sdílet své obavy, strachy, úzkosti. Denní režim je třeba rozdělit tak, aby si v něm každý člen rodiny našel prostor sám pro sebe. V tuto chvíli je důležité ještě více než kdykoli předtím být tolerantní k sobě vzájemně. Děti budou zřejmě mít snahu na svých PC trávit víc času než v běžném denním rytmu. Je potřeba nastavit i pevná pravidla v tomto. Když se skrz internet a média učí a připravují se do školy, doporučila bych potom více pracovat s učebnicemi a knihami. Začněme opět číst papírové knihy, i jako odpočinek od těch elektronických.

Na jaké dětské otázky, týkající se výjimečné situace v zemi, by se rodiče měli připravit?

Děti jsou velmi zvídavé a určitě spousta dotazů na rodiče a prarodiče se bude týkat vysvětlení stavu, proč nemohou do školy, na kroužky, ven s kamarády, proč jsou najednou doma všichni, i když není víkend či prázdniny. Obavy mohou vyvstat samozřejmě i o zdraví a život svých blízkých. Doporučuji rodičům, aby k vysvětlování situace dětem přistupovali velmi zodpovědně a adekvátně jejich věku.

Zaznamenávají psychologické poradny a linky bezpečí nějaké dotazy ohledně koronavirové situace?

V naší poradně jsou to spíše praktické dotazy na postup vzdělávání dětí doma, jak je zabavit, aby odloučení od kamarádů a školy zvládaly co nejlépe. Hodně dotazů přichází mailovou formou a jsou směřovány na to, jak jim vysvětlit, co se vlastně děje. Určitě více dotazů ale v tuhle chvíli míří na linky důvěry.

Jaký byste doporučila přístup k seniorům v rodinách, k prarodičům? Někteří mohou být úzkostnější, ale jiní lidé mají naopak sklon k lehkomyslnosti a bagatelizování rizika.

Volejme, pišme svým rodičům a prarodičům v pravidelných intervalech. Zkusme zavést řeč na jiné téma, než je jen tato výjimečná situace, pokud vnímáme, že už je všeho hodně. Snažme se neztrácet humor a úsměv na tváři. Smích nevyléčí úplně vše, ale zbaví nás strachu, úzkosti a špatné nálady. Zkusme využít přítomnost seniorů, ať fyzicky, přes telefon, či sociální sítě, k tomu, aby našim dětem měli možnost vyprávět zážitky ze svého života, dětství, mládí… Nastavit vše tak, aby alespoň na chvíli měli všichni možnost oprostit se od současné situace a „přesměrovat“ myšlenky na něco pozitivnějšího.

Jak si mohou lidé v téhle situaci navzájem pomáhat a zejména psychicky se podpořit?

Určitě důležité je sdílení, nenechat se jenom ovlivnit médii, nesedět celý den u televize a dívat se jen na zprávy a zjišťovat, kolik je nových případů nakažených. Je potřeba špatné a negativní informace dávkovat postupně. Důležité je zvládat karanténu aktivně, číst knihy, uklidit domácnost, zavolat blízkým, na které nemáme tolik času během roku, atd. Určitě, co lidem pomůže jak psychicky i fyzicky, je jakýkoli pohyb. Zacvičit si lze i doma. Zařaďme do denního režimu malou rozcvičku a protažení při otevřeném okně či vyvětrané místnosti. K tomu nám pomůže třeba webová stránka htps://www.telocvik.online nebo nový speciál Deníku Trénuj s hvězdami.