Deník ve speciální příloze Zdraví přináší sestavu rad odborníků, jak s úzkostí, strachem úspěšně bojovat. Zkuste se i vy na chvíli zastavit a nadechnout se, vytvořte si proti těmto nepříjemným pocitům protilátky. Je to výzva pro nás všechny. Jak na to?

Druhá výzva je: „Pravidla přežití“

"Mám strach. Už přes měsíc. Nebojím se ale nákazy. Bojím se o své blízké, o moji rodinu, bojím se, že se rozpadne. Nejsme zvyklí trávit společně tolik času a už vůbec ne v aktuálním zápřahu, kdy je nutné připravovat děti do školy, vařit, uklízet a zároveň pracovat on-line. To vše společně pod jednou střechou“. Doufám, že pomůže vzájemné pochopení a tolerance. „Ale ani to vždy nestačí, dodává renomovaná psycholožka Kamila Holásková, která má i další doporučení na to, aby vztah krizi ustál nebo z ní dokonce vytěžil a partnerství posílil.

"Pokud máte nějaký typ nebo radu, jak rodinu udržet v kondici a bez větších šrámů, budeme rádi, když se s námi o tyto zkušenosti podělíte. Pošlete mi je na můj mail, ať je anonymně, pokud si budete přát, nasdílíme je i dalším čtenářům a čtenářkám Deníku. Můj mail je Bohumila.Cihakova@vlmedia.cz. Budu se těšit na vaše zápisky."

