Nejdříve ohrožené skupiny. Ministerstvo má očkovací strategii proti covidu

Očkování proti covidu-19 by měli dostat nejdřív senioři, lidé s chronickými onemocněními, zdravotníci z nemocnic, záchranáři a klienti i personál sociálních služeb. Ve druhé etapě by pak měli následovat členové vlády, krizových štábů či integrovaného záchranného systému. Stát jim vakcínu uhradí. Ostatní zájemci by přišli na řadu později, očkování by si platili.

Očkování. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

Vyplývá to z návrhu očkovací strategie, kterou zveřejnilo na svém webu ministerstvo zdravotnictví. Podle materiálu by vakcína mohla být příští rok a ČR ji v první vlně chce pořídit pro 3,5 milionu lidí. "Přes tlak a snahy o rychlý vývoj vakcíny je realistické počítat s případnou registrovanou vakcínou nejdříve ke konci roku 2020 a dostupností v roce 2021. Klíčovým momentem pak je, za jak dlouho bude vakcína dostupná k použití v ČR," uvádí čtyřstránková strategie. Zmiňuje čtyři nejnadějnější preparáty. Poukazuje ale i na to, že očkování nejdřív nebude pro děti. Klinické hodnocení vyvíjených vakcín se totiž zatím provádí jen u dospělých. Roušky pro děti? Až od pěti let, radí zdravotníci z WHO Přečíst článek › Strategii vytvořily společně ministerstvo zdravotnictví, Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Národní imunizační komise ČR. Podle návrhu by se lidé mohli nechat očkovat v ordinacích praktiků, ve vakcinačních centrech nemocnic a zdravotních ústavů. Počítá se s třemi etapami. "V návaznosti na dostupnost registrované vakcíny v ČR je možné plánovat očkování v několika etapách podle množství dávek vakcíny, které se podaří zajistit," stojí ve strategii. Očkování bude dobrovolné. V první etapě by ho podstoupili lidé nad 65 let, pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí, vysokým tlakem, chorobami srdce, těžkou obezitou, onkologickým onemocněním, chorobami ledvin a jater, vážnou cukrovkou či po transplantaci. Do první skupiny patří také zdravotníci z jednotek intenzivní péče, pohotovostí, záchranné služby, plicních oddělení a také hygienici a laboranti i personál a klienti sociálních služeb. Druhá etapa očkování Ve druhé etapě má být očkování pro praktiky, zubaře, farmaceuty, hasiče a policisty, energetiky, členy vlády a krizových štábů. Obě etapy by měl uhradit stát. Třetí etapa pak bude pro všechny ostatní zájemce, kteří si očkování budou ale platit už sami. Vedle ambulancí a nemocnic se mohou nechat naočkovat i v soukromých centrech. Snazší odhalení koronaviru: Čeští vědci pokročili ve vývoji biosenzoru Přečíst článek › Statistici a zdravotníci budou muset upřesnit počet lidí v jednotlivých skupinách kvůli množství vakcín. EU nakoupí očkovací látku společně. Česká strana zatím oznámila, že v první vlně bude potřebovat očkování pro 3,5 milionu lidí. Podle navrhované strategie bude očkování nejúčinnějším nástrojem proti koronavirové pandemii. Hlavním cílem je zabránit úmrtím, komplikacím i přetížení nemocnic. Připomínky k návrhu je možné posílat do 21. září na adresu strategieockovani@mzcr.cz.

Autor: ČTK