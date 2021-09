„Bohužel dokument přesně vystihuje postoj některých porodníků vůči ženám a znovu ukazuje jejich úsilí držet oblast čistě ve svých rukou. Dokument plně opomíjí i roli porodních asistentek, které mají vysokoškolské vzdělání a pokud porod probíhá dobře, jsou zcela kompetentní ho vést. Tak jako je to běžnou praxí v zahraničí, kde porodní asistentka provází ženu i celým těhotenstvím. V Česku je ale pozice porodních asistentek stále pošlapávána,“ dodává Smolíková.

Předsedkyně České ženské lobby a zároveň místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů Marta Smolíková předala otevřený dopis zmocněnkyni vlády pro lidská práva Heleně Válkové. Připustila také, že by se dokumentem, pokud ČGPS ČLS JEP svůj postoj nezmění a neomluví se, mohla Rada zabývat, případně zváží, zda záležitost nepřednese ministerstvu zdravotnictví.

Zpochybnil, že by kritici byli o poznatcích nejmodernějších poznatků informováni lépe, než odborníci. „Na výpady proti českému porodnictví, které je stále na světové špičce, jsme si již za léta jejich trvání zvykli,“ dodává Vladimír Dvořák.

S dokumentem nesouhlasí ani nezávislý senátor a zároveň známý tuzemský porodník Ondřej Šimetka. „Autor zcela nepochopitelně použil naprosto bizarní příměr, který je k ženám, ale i k porodním asistentkám a lékařkám/lékařům totálně neuctivý,“ kritizuje lékař. „Vím, chci věřit, že drtivá většina lékařů takto nesmýšlí. Zcela jistě takto nesmýšlí personál Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava - to garantuji,“ říká docent Šimetka, který je přednostou zmíněného gynekologicko-porodnického oddělení ostravské FN.

„Vztah gynekolog-klientka/pacientka takto nastaven být rozhodně nemá a právně ani tak nastaven není. Lékař za ženu a její dítě zodpovědný není, je „pouze“ zodpovědný za službu, kterou poskytuje,“ píše v otevřeném dopise poslankyně. „Na ženě je vždy to finální rozhodnutí, jakou a jestli vůbec nabízenou službu využije. V tomto ohledu je potřeba klást velký důraz na komunikaci poskytovatele a příjemce péče, na edukaci a informovaný souhlas,“ doplňuje.

Česká ženská lobby napsala otevřený dopis a požaduje za neuctivý příměr omluvu a revizi celého dokumentu, protože shledala, že dokument nereflektuje platnou legislativu, ani nejnovějšími poznatky vědy a doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Mezi podepsanými je i poslankyně Olga Richterová (Piráti).

Specializovanému zdravotnickému pracovišti přisuzuje metodika roli školy, porodnici pak přirovnává k odjezdu do školy v přírodě nebo školní výlet, odkud se po „prázdninách-šestinedělí“, vrátí zdravá žena se zdravým dítětem zpět domů.

Co je jádrem sporu? Kritizovaný odstavec je uvedený v postupech pro takzvanou dispenzární prenatální péči. Lékaři v něm vysvětlují role a vztahy mezi registrujícím gynekologem, specializovaným pracovištěm, porodnicí a plátci zdravotní péče.

Mezi lékaři, porodními asistentkami i ochránci lidských práv, to vře. Důvod? Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS ČLS JEP) nedávno schválila nová doporučení pro tzv. komplexní péči o těhotné ženy. | Foto: Shutterstock

Mezi lékaři, porodními asistentkami i ochránci lidských práv to vře. Důvod? Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS ČLS JEP) nedávno schválila nová doporučení pro tzv. komplexní péči o těhotné ženy. Podle kritiků ale jedna textová část dokumentu přisuzuje ženám neuctivou pozici. Napsali proto otevřený dopis, ve kterém po gynekologické společnosti žádají omluvu a revizi dokumentu, věcí se možná budou zaobírat vládní výbory. Lékaři si ale stojí za svým, kritiku odmítají.

