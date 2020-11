„Vše u mě začalo otokem pravého kolena, ke kterému se přidal o týden později i otok druhého. Lékař mi nejprve udělal punkci, u které mi vodu z kolena odsál. Druhý den ale bylo koleno nateklé znovu. Než mi lékaři diagnostikovali tzv. juvenilní revmatoidní artritidu, bylo punkcí skoro třicet," začíná své vyprávění David.

Ten byl do doby před propuknutím onemocnění velmi aktivní - hrál divadlo, tancoval, sportoval -, to se ale změnilo. Protože v Kolíně se žádný lékař dětské revmatoidní artritidě nevěnoval, byl David odeslán do Motola. Tam mu nasadili silné dávky kortikoidů, které pomohly ke zklidnění onemocnění. Přesto trvalo rok, než David mohl zase běžně fungovat, odložil berle a mohl chodit do školy. Po propuknutí nemoci měl totiž často ráno klouby tak ztuhlé, že nebyl schopný ani do školy dojít.

"Po zvládnutí prvního náporu nemoc 12 let spala. Zlom nastal, když jsem začal pracovat v manažerské pozici spojené s velkou časovou náročností a stresem. Nejprve se objevily znovu ranní ztuhlost, bolesti kloubů (hlavně kyčlí) a páteře a já musel brát vysoké dávky kortikoidů a tlumit bolest. Takhle to už nešlo dál. Změnil jsem revmatoložku a shodou okolností šlo o stejnou lékařku, která mě měla původně na starosti jako dětského pacienta. To byl rok 2017 a já měl již nevratně poškozené kyčle, u kterých se začaly klouby de facto rozpadat," pokračuje David.

Počty:



* V Česku je přibližně 91 tisíc lidí s revmatoidní artritidou.



* Onemocnění častěji postihuje ženy než muže.



* Obvykle se objevuje mezi 40. a 60. rokem života.

Paní doktorka mu nasadila biologickou léčbu. "Termín si budu pamatovat snad do smrti, protože čtyři předchozí měsíce jsem nespal a i přes léky se bolestí budil skoro dvacetkrát za noc. To mělo samozřejmě vliv na můj pracovní i soukromý život. Klidné noci, ústup bolesti a optimismus se mi vrátily už po týdnu. Zmizely mi ranní ztuhlosti, bolesti kloubů, příšerná únava a měl jsem víc energie a chuť opět začít něco dělat," vzpomíná David.

Ačkoli píchnout si poprvé lék do břicha byl pro Davida problém, dnes to označuje za minimální komplikace a říká, že naprosto převažují pozitiva. Berle se mu však podařilo trvale "odhodit" až po oboustranné výměně kyčelních kloubů, které již nešlo zachránit.

"To, že kvůli píchání léku nemusím navštěvovat lékaře, je pro mě možná důležitější než pro ostatní pacienty. Změna léčby a operace kyčlí mi totiž umožnily splnit si sen – cestu kolem světa. Ta trvala rok. Do Čech jsem se vracel každé 3 měsíce kvůli kontrole a úpravě léčby. Cestování jsem nyní musel kvůli riziku koronaviru přerušit. Jakmile to ale situace dovolí, hodlám se k němu vrátit. Vím, že i díky současné léčbě to bude možné," uzavírá David.

Co je revmatoidní artritida?

* Revmatoidní artritida (RA) je chronickým zánětlivým (autoimunitním) onemocněním postihujícím pohybový aparát. Zasáhnout však může i mimokloubní orgány, jako jsou oči, srdce nebo plíce.

* Mezi časté projevy nemoci patří teplota, únava, ranní ztuhlost kloubů, otoky kloubů, bolestivost v okolí kloubů, záněty šlach, deformity a omezení hybnosti nemocného. Onemocnění zatím nelze zcela vyléčit.

* Nemoc mohou mít i děti, u nichž se diagnostikuje jako juvenilní idiopatická artritida (JIA). Onemocnění významně omezuje život pacientů a může vést k trvalé invaliditě a plné závislosti pacienta na okolí. Proto je velmi důležitý včasný přístup k účinné léčbě.

* Díky včasnému zahájení biologické terapie klesá podle studie Inovace pro život doba, kterou pacienti tráví v nemocnicích, a rovněž počet těch, které je nutné hospitalizovat.

Tipy pro zdraví



Lidem s revmatoidní artritidou mohou pomoci fyzioterapeuti elektroléčbou, teplými nebo studenými obklady, cviky na udržení pohybových schopností nebo masážemi (ty ale nejsou vhodné při akutní fázi nemoci). V případě, že vám nemoc zasahuje do denního života, můžete se obrátit na ergoterapeuta, který vám pomůže s výběrem kompenzačních pomůcek a poradí, jak kloubům co nejvíc ulevit. Lidé s chronickými nemocemi se často necítí dobře ani po duševní stránce, proto je dobré zaměřit se i na duševní cvičení, jako je jóga, tai-či, dechová cvičení a také návštěva psychologa. Při dlouhodobých bolestech a problémech se zdravím se mohou rozvíjet i deprese.

Názor odborníka: revmatolog prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. (Revmatologický ústav)

Pro revmatoidní artritidu jsou typické klidové bolesti, zpravidla jsou klouby po ránu ztuhlé a plné sevření ruky v pěst může někdy trvat i několik hodin. Ve většině případů se potíže rozvíjejí postupně v řádu týdnů až měsíců, artritida je zpravidla symetrická a postihuje větší počet kloubů. Někdy se mohou současně objevit i neurčité potíže, nejčastěji únava. Ve vyšším riziku jsou pacienti s pozitivní rodinnou anamnézou revmatoidní artritidy a velmi pravděpodobně také kuřáci.

V minulosti se tvrdilo, že přibližně polovina pacientů s revmatoidní artritidou bude během 10 let od začátku nemoci v invalidním důchodu. To dnes již díky moderním lékům není pravda. Základem léčby jsou přípravky modifikující chorobu, tzv. DMARD, mezi které patří konvenční léky a cílené léky. Často se, zejména na počátku, podávají glukokortikoidy pro rychlý protizánětlivý účinek. Biologické léky, případně cílené syntetické léky se podávají až po selhání konvenční léčby.

Recept: Zdravá pomazánka



Ingredience: 2 lžíce oleje, 1 cibule, 1 mrkev, ½ hrnku červené čočky, plechovka červených fazolí ve slaném nálevu, sůl, kari, kurkuma, stroužek česneku, chilli koření, bagetky



Postup: Nakrájejte nadrobno cibuli a mrkev na kostičky a poté osmahněte na oleji. Chvíli restujte, potom přidejte trochu kurkumy, rozmačkaný česnek, chilli koření a špetku kari. Poté do hrnce přidejte propláchnutou čočku a zalijte vodou. Čočku povařte 15 minut, dokud nebude rozvařená na kaši, a poté ji osolte. Fazole z plechovky slijte a přidejte k čočce, následně vše rozmixujte. Po vychladnutí namažte pomazánku na bagetku či jiné pečivo.