Udržte se v kondici i během koronavirové krize. Jak na to? Sledujte náš nový seriál s názvem Trénuj s hvězdami. České sportovní hvězdy vám v unikátním projektu ukáží cviky, které zvládnete doma či na zahradě. Dnes 1. díl se snowboardcrossovou šampionkou Evou Samkovou. A pozor: pokud nám pošlete video nebo fotografie ze svého cvičení, můžete vyhrát ceny za 1500 korun! Podrobnosti uvnitř článku.

Trénuj s hvězdami: Eva Samková se staví na hlavu. | Video: Archiv Evy Samkové

Udělejte si čas! Tak zní vzkaz české snowboardcrossové hvězdy Evy Samkové. V současné těžké době posílá čtenářům Deníku zajímavý tip na cvičení. Stoj na hlavě. Zní to šíleně, vypadá to šíleně, ale jde to!