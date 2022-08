Žena musela porodit mrtvé dítě. Embolie málem připravila o život i ji

„Když to šlo, sama jsem chodila pomáhat do léčebny dlouhodobě nemocných v Motole a zároveň jsem si nějakou tu korunu na základní potřeby a léky přivydělávala. Klidnějších fází mojí nemoci, kdy lze něco aktivně dělat, však s přibývajícím věkem ubývá a já se stahuji do ulity, v níž převládá samota a bezmoc. Pořád ale věřím, že když už člověk nemůže sám, jsou tu jiní, kteří mohou nabídnout pomocnou ruku,“ věří paní Alena.

V dětství se ještě smála.Zdroj: se svolením donio.cz

„Vaše peníze bych ráda využila na pokrytí výdajů u mé paní zubařky. Při jednotlivých méně, či více náročných zákrocích by mi postupně doplňovala, respektive nahrazovala a ošetřovala jednotlivé zuby tak, aby nebolely. Vlivem osteoporózy a dlouhodobých zdravotních potíží od dětství už mám vlastně už jen jakási vykousaná torza. Věřím, že by nové zuby dobře plnily svou žvýkací funkci a snad by i dobře vypadaly. Já bych se tak nestyděla před lidmi mluvit nebo se usmát, což by mi určitě i psychicky pomohlo,“ dodává.

Potřebné peníze

Ta je samozřejmě připravena všechny zdravotní výdaje doložit stvrzenkami. Věří, že získá potřebných 250 tisíc, zatím se jí od dobrých duší podařila získat asi třetina. Přispět paní Aleně je možné ZDE.

Paní Alena se s nelehkým osudem pere statečněZdroj: se svolením donio.cz