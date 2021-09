K tragické nehodě došlo loni 9. června. Řidič kladenského autobusu najel tehdy v plné rychlosti přímo do zastávky na autobusovém nádraží, kde stály děti, které smetl. Sedmiletý prvňáček dojíždějící do slánské základní školy z Ledců, náraz autobusu nepřežil. Desítky minut trvající oživovací pokusy byly marné. Dítě utrpělo vážná mnohočetná poranění neslučitelná se životem.

Řidiči bylo již v loni na podzim sděleno obvinění z trestného činu usmrcení z nedbalosti, za což mu hrozí pobyt za mřížemi v délce trvání od jednoho roku do šesti let.

Advokát řidiče Emanuel Mašín v dopise zmiňuje, že za čtyřicet let, kdy obžalovaný řidič z Kladna profesionálně řídí, najezdil přes milion kilometrů a nikomu neublížil. Měl také tvrdit, že opravdu věřil v poruchu autobusu, v důsledku které se vozidlo stalo neovladatelným. Nyní prý už ví, že selhal sám, a rodině nabídl finanční satisfakci.

„Několik soudních stání již proběhlo. Poslední bylo odročeno na 14. října s tím, že dokazování, kvůli kterému byl soud odročen, se týká technického stavu vozidla. Pokud důkaz, který se měl provést, bude dostačující k rozhodnutí soudu, mohlo by být již vyhlášeno rozhodnutí, ale v žádném případě toto nelze předjímat, pokud se objeví nové skutečnosti,“ zdůraznil Ivo Poštolka, mluvčí kladenského okresního soudu.

/FOTOGALERIE/ Už příští měsíc by mohl kladenský soud vynést rozsudek nad řidičem autobusu, který najel vloni v červnu ve Slaném na autobusovém nádraží do skupinky dětí a usmrtil sedmiletého chlapce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.