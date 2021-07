Znovu bude mapovat vydírání i loupeže, z nichž obzvlášť jedna měla otřesné souvislosti. Únos pražského zlatníka z roku 1996 šokoval nejprve tím, že mrtvé tělo oběti našel rybář pohozené na Příbramsku u Slap. Později vyšlo najevo, že muž, který se stal obětí, byl hlavního města odvezen proti své vůli na Benešovsko – kde zažíval nejen muka, ale podle všeho i mučení.

O tom všem bude znovu řeč v největší jednací síni číslo 6, kde předseda senátu Jiří Wažik prozatím naplánoval líčení na sedm dní: od úterka 27. července po středu 4. srpna. Na lavici obžalovaných eskorta přivede dnes již 65letého Jaromíra P., považovaného nejenom za člena gangu, ale přímo za jednoho z těch, kteří se podíleli na plánování zločineckého řádění. Už v minulosti ho soudy pravomocně uznaly vinným. Původně mu krajský soud vyměřil 14 let odnětí svobody; odvolací senát Vrchního soudu v Praze tento trest zmírnil na 13,5 roku.

Jaromír P. byl však odsouzen jako uprchlý – za své nepřítomnosti – a nyní, poté, co byl loni zadržen v USA (kde se nejen skrýval, ale podle všeho i páchal další trestnou činnost) a tamější orgány ho letos v květnu vydaly do České republiky, využil svého práva požádat o nový proces za své účasti. Nemá ostatně co ztratit. Přísnější trest než ten, který dostal v nepřítomnosti (a dnes už je z jeho podnětu zrušený), mu již vyměřit nelze. Pouze stejný nebo nižší. Teoreticky by v úvahu mohlo přicházet i zproštění obžaloby – což se však vzhledem k tomu, co zaznělo při předchozích procesech, jeví jako prakticky vyloučené. Mírnější budou ostatně i paragrafy než jsou ty, s nimiž se nyní u soudů běžně pracuje. Současný trestní zákoník by za posuzované skutky nabízel přísnější sazby než dřívější trestní zákon, který byl v platnosti v době jejich spáchání – a v tomto případě se uplatní varianta, která je pro obžalovaného příznivější.

V roli svědků by se u soudu měli objevit i údajní někdejší kumpáni – někteří z bývalých spoluobžalovaných (a také spoluodsouzených). Všichni do jednoho už jsou z věznic venku.