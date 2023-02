Přestože majitel Marek Lovás nedokázal dodnes psy ze svého početného chovu bezpečně zajistit, vše je řešeno jako přestupek. Případem se opětovně budou zabývat magistrátní úředníci.

„Případy, které se opakují od loňského 8. prosince, byly vyhodnoceny jako přestupková jednání, která policie postoupila příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ potvrzuje policejní mluvčí Michaela Richterová.

Lidé mají strach

Chovatelé domácích zvířat jsou zděšeni a strach mají i další lidé v okolí. „Měli jsme ve Vrapicích farmu se šesti kozami a vyráběli jsme produkty z kozího mléka. Chov jsme po letech utlumili a nechali si na dožití už jen dvě kozy, Aničku a Amálku. Chodily za námi jako pejsci. Už jsme je ani nedojili, prostě členové rodiny,“ vypráví chovatel koz Jan Švestka z Vrapic.

Dvojice psů potrhala v Kladně kozy a zadávila ovci, jiný hafan zakousl jorkšíra

V úterý 7. února nad ránem vtrhli do jeho osady Na Ludmile dva zuřiví psi, překonali dva ploty a vrhli se i na farmáře. „Měl jsem co dělat, abych si zachránil život. Kdybych neměl bundu, nevím, jak bych dopadl. Chudinky kozy potrhali psi tak, že jsem je musel nechat utratit. Zpočátku to tak nevypadalo, ale měly i vážná vnitřní poranění. Na pomoc jsem si přivolal strážníky, kteří to hned začali řešit a přivolali i policii,“ líčí úterní ranní příhodu Jan Švestka.

Zadávené ovce

Podobnou hrůzu zažila opakovaně i další chovatelka Romana Froňková, která má hospodářská zvířata v rodinném Vrapickém dvoře. „Kromě ovcí chováme ve dvoře i hejno hus. Poprvé psi ze sousedství vtrhli k nám na dvůr začátkem prosince loňského roku. Napadli stádo ovcí, jednu zardousili a další dvě zraněné uhynuly v následujících dnech. Protože byly obě ovce březí, celková ztráta je šest zvířat, když to takto vyčíslím. Majitel psů Marek Lovás sice projevil lítost a zardoušenou ovci si ode mne odkoupil, ale bohužel se řádění jeho psů na našem pozemku v tomto týdnu opakovalo. Tentokrát vtrhli do husího hejna a tři husy smrtelně zranili,“ říká o smutné zkušenosti Froňková.

Potrhané husy

S manželem byli v době, kdy psi zaútočili, uvnitř statku v dílně. „Náš dvůr je otevřený. Protože tu podnikáme, je to volně přístupný areál. Když jsme po několika hodinách vyšli ven, bylo nám divné, že husy vůbec nejdou ven z vody. Mají takové malé jezírko, na kterém přimrzly. Museli jsme je z ledu vysekat. Bylo nám divné, co se stalo, proč se tak bojí a proč z vody neodešly. Až na kamerovém záznamu jsme zjistili, co se stalo. Rozzuření psi mezi husy vtrhli a potrhali je. Husy před nimi utekly na vodu. Tři zubožené husy jsme museli podříznout. Je to pro nás velká ztráta, ale více než finanční spíš citová. Opakovaně jsem byla i na policii, protože kdyby se ti psi vrhli na nějaké dítě, neumím si představit, jak by to dopadlo. Mám pocit, že dokud se nestane něco horšího, nikdo to moc neřeší,“ konstatuje Romana Froňková.

Mrtvé ovce a daňci v Kolči

Tři zvířata stejného chovatele z Vrapic řádili v polovině ledna i na louce v Kolči. Podle policejní mluvčí Michaely Richterové tam tři volně pobíhající psi usmrtili několik ovcí a daňků. „Usmrcené ovce byly dvě a jedna zraněná musela být později utracena. Psi napadli a usmrtili i šest daňků. Stejně jako ostatní případy jsme i tento postoupili příslušnému správnímu orgánu,“ dodává mluvčí.

Chovatel psů: Zvítězil lovecký pud

Kladenský deník hovořil ve čtvrtek 9. února i s chovatelem psů Markem Lovásem. Nepopírá nic z toho, co se stalo, a je si vědom, že zodpovědnost za skutky způsobené jeho zvířaty nese on sám. „Moji psi mi utekli z pozemku jen jednou a jindy při venčení. Je mi líto, co se stalo, a všem poškozeným se velmi omlouvám. Některé škody jsem už chovatelům uhradil, jiné zaplatím v dalších dnech, jako třeba za daňky v Kolči. Moji psi jsou zkrátka výborní atleti, velmi temperamentní a pokaždé chtějí jít za mnou, jak se hnu z domova. Přeskočili proto plot. Fena se jednou dokázala sama dostat i úzkým okénkem z garáže. Co se týká potrhaných zvířat, v tomto případ zvítězil lovecký pud mých psů. Mohu potvrdit, že aktuálně je zavírám v garáži a nově dokončuji i železný kotec, aby už psi nemohli v žádném případě sami ven,“ slibuje chovatel psů Marek Lovás.

Na obchvatu Slaného bouraly dva kamiony. Jeden z řidičů skončil v nemocnici

Podle jeho slov nemusí mít lidé z jeho psů obavy. „Nikdy by člověku neublížili, ovládá je pouze lovecký pud a nechtějí být beze mě. Navíc jsou vázáni na smečku a chtějí být spolu. Nikdy se na nikoho nevrhli a to, že pokousali pana Švestku, je podle mě taky lež. Kdoví kdy a jak si bundu roztrhal. Důkazy na to nejsou,“ dodává Lovás.

Početná smečka

Na svém pozemku ve Vrapicích chová Lovás podle svých slov střídavě různé množství psů, někdy dvacet, jindy třicet a aktuálně prý jen šest. Lidé z okolí se proto domnívají, že tam provozuje nelegální množírnu.

Kladenský deník našel na internetovém portálu Bazoš dokonce jedenáct inzerátů na odběr štěňat, které podal právě Marek Lovás.

„Nemám množírnu, to ani náhodou. Kdybych chtěl vydělávat, pořídím si psy čistokrevné. Ale prostě mi neplánovaně zabřezla jedna fena a druhá březí se mi vrátila, a najednou jsem měl od jedné dvanáct a od druhé třináct štěňat. Po covidu se mi vrátilo od chovatelů asi patnáct psů, které se mi podařilo rozprodat. Nyní už mám na prodej jen dvě štěňata, křížence německého ovčáka a bílou fenku. Kdyby si je chtěl někdo vzít, budu rád. Tito psi se mi bohužel už několikrát vrátili,“ přiznává Lovás.

„Někteří noví vlastníci moje psy nezvládají, psům se u nich stýská, chtějí do smečky a utíkají, tak mi je přivezou zpět. Jiní jsou tak sprostí, že je pohodí v ulici a ujedou,“ stěžuje si Lovás.

Státní veterinární správa

Ať už chová Lovás psy za jakýmkoli účelem, pravdou zůstává, že v první řadě nesmí porušovat zákon a zvířata musí dobře zabezpečit. To, že mu psi utečou, je v rozporu s legislativou.

Potvrzují to i veterináři. „Pokud není zvíře zabezpečeno proti úniku, jedná se o porušení zákona proti týrání. V takovém případě rozhoduje obec s rozšířenou působností, pokud případ není klasifikován jako trestný čin. Obecně platí, že veterináři jsou jako odborný garant a mohou zkontrolovat i podmínky v chovu. Pokud ale nejde o hospodářská zvířata, je to komplikovanější. Jestliže jsou zvířata chována v bytě a nepřijdeme na kontrolu v doprovodu policie, nemůžeme tam sami vstoupit,“ připomíná Petr Majer, zástupce mluvčího Státní veterinární správy.

Kladenský magistrát

Úředníci kladenského magistrátu se přestupky Marka Lováse zabývají od loňského roku. Chovatel se zavázal způsobenou škodu nahradit a přislíbil, že už se nic podobného nezopakuje. To se ale nestalo a na stůl úředníků míří od policie zpráva o dalším přestupku.

Foto, video: Na nedokončeném mostě v Kladně se pracuje. Hotový má být v létě

Mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral vysvětluje: „Naší prioritou je zajistit dostatečné zabezpečení zvířat, v tomto případě nezvladatelných psů, a také úhradu vzniklé škody. Ale teprve na základě protokolu od Policie České republiky, který jsme v tuto chvíli ještě neobdrželi, můžeme zahájit přestupkové řízení."