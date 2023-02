„Vloupání nám nahlásil oznamovatel na tísňovou linku 158. Událost se stala zřejmě ve dnech mezi 23. až 25. únorem. V bytě byla spousta rozházených věcí. Kriminalistický technik místo ohledal a zadokumentoval. Z bytu seniorce zmizely peníze ve výši 15 tisíc korun a šperky v ceně 25 tisíc korun.

Kriminalisté na případu i nadále pracují," potvrdila policistka a dodala: "Policisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže v jednočinném souběhu s přečinem porušování domovní svobody a po pachateli pátrají. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce trvání od šesti měsíců do tří let."

Vzhledem k tomu, že se blíží jaro a lidé čím dál častěji budou odjíždět na chaty, chalupy či jinam na dovolenou, je třeba se mít na pozoru a své obydlí vždy před odjezdem dobře zajistit.

Policie České republiky proto radí, jak zabezpečit byt před odjezdem na dovolenou:

Na svůj odjezd neupozorňujte zbytečně předem. Povězte o něm pouze těm, kterým důvěřujete.

Dbejte na řádné zabezpečení bytu, tzn. kvalitní dveře a bezpečnostní zámky.

Mějte byt řádně pojištěn.

Pro rychlejší a efektivnější jednání s pojišťovnou si pořiďte foto či videodokumentaci všech cenných věcí v bytě, včetně jejich výrobních čísel.

Cenné věci ukládejte do bezpečnostního trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi.

Přerušte dodávku poštovních zásilek, anebo si zajistěte pravidelné vybírání schránky spolehlivou osobou.

Na vizitce mějte pouze rodinné příjmení v množném čísle. Počet osob a případné tituly pachatele jenom přitahují.

Nenechávejte zatažené závěsy či žaluzie. Požádejte někoho známého, aby vám chodil byt pravidelně kontrolovat.

Pokud je to ve vašich možnostech, vytvořte zdání, že je v bytě přítomna nějaká osoba. K tomu se dá využít elektronické spínací zařízení, které lze nastavit tak, že se v určitém čase rozsvítí světla, zapne televize, apod.

V případě rodinného domu pečlivě zkontrolujte jeho okolí. Nenechávejte zde žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít ke vloupání.

Prostranství v okolí domu včetně zeleně udržujte v takovém stavu, aby byla možnost vloupání co nejvíce ztížena.

Dbejte na řádné uzamykání nejen vstupních dveří do bytu, ale i do domu.

Dbejte na řádné osvětlení prostor kolem domu a v něm.

Nebuďte lhostejní k pohybu nepovolaných osob v domě.

