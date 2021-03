Do Kladna propašoval řidič sedm cizinců, pět z nich bylo nezletilých

/FOTOGALERIE/ Na korbě kamionu jedoucího z Rumunska přicestovalo tento týden do Kladna sedm cizinců. Jak zjistila cizinecká policie, muži u sebe neměli žádné doklady. Šest z nich navíc tvrdilo, že jsou nezletilí. Rumunský řidič, který s živým nákladem, kromě převáženého materiálu, cestoval do Kladna přes Maďarsko, údajně neví, jak se hoši do auta dostali.

Zadržení migranti na korbě kamionu. | Foto: Odbor CP Středočeského kraje