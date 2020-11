Za sexuální nátlak, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a šíření pornografie potrestal pražský městský soud jednoho z mužů vystupujícího v dokumentu V síti tříletou podmínkou s pětiletým odkladem. Schválil dohodu o vině a trestu, kterou s obžalovaným uzavřela státní zástupkyně. Muži soud uložil i ochranné sexuologické léčení.

Dominik Nováček vystupující v dokumentu V síti stanul 13. listopadu 2020 před senátem Městského soudu v Praze | Foto: ČTK / ČTK

Čtyřiadvacetiletý muž z Milovic podle obžaloby komunikoval s herečkou Terezou Těžkou několik měsíců na přelomu let 2018 a 2019. Žena vystupovala jako dvanáctiletá dívka. Herečce mimo jiné nabízel peníze za to, že s ním uskuteční videohovory, při kterých bude muž masturbovat, a také za to, že mu pošle nahé fotografie. Ty mu dívka poslala, šlo o fotomontáže, které připravila produkce dokumentu.