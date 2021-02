Dva chuligáni nadávali lidem v autobusu, přišlo je to draho

Na zásady slušného chování zapomněli dva muži, kteří cestovali v Kladně autobusem městské dopravy. Ještě než autobus přijel, kopali do skleněné výplně zastávky a do lavičky. Po příjezdu autobusu do stanice oba nastoupili a v nevhodném chování pokračovali. Uráželi všechny přítomné a vykřikovali vulgární nadávky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička