Hledá se vězeň, který opustil pracoviště. Prý není nebezpečný

Uprchl vězeň, ale neměl by být nebezpečný. To je obsahem výzvy, s níž se v pondělí vpodvečer obrátila na veřejnost středočeské policie. To, že odsouzený, který zmizel, neměl pověst problémového muže, potvrzuje fakt, že v Klecanech na Praze-východ byl zaměstnán na nestřeženém pracovišti. Tam byl naposledy viděn hodinu a čtvrt po pondělním poledni. Žádnou zbraň by u sebe mít neměl.

Pátrání po Miroslavu S. | Foto: Policie ČR