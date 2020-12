S tím, že třeba na jaře to byly tehdy nedostatkové roušky, později různá elektronika nebo dražší stavebnice pro děti.

Okoukaná finta zabrala

„Podezřelý nabízel zboží přes Sbazar.cz nebo Bazos.cz pod různými e-mailovými adresami. Lidé si zboží objednali, dopředu zaplatili, ale žádný balíček nedorazil,“ shrnula Johnová podstatu snadných výdělků. Jakmile dostal peníze, měl dotyčný hotovo: objednané zboží neposlal – a odmlčel se. Prostě přestal komunikovat. Způsobená škoda se prozatím upřesňuje; kriminalisté mělnického územního odboru postupně oslovují oklamané kupující a shromažďují důkazy.

Nepřehlížet varovné příznaky

Podobné případy nejsou ojedinělé; od zklamaných uživatelů bazarových, aukčních či inzertních serverů (případně i podvodných e-shopů) slýchají policisté příběhy podobné jako vejce vejci: atraktivní nabídla – bezproblémové domluva – platba předem – marné čekání na zásilku – ukončení jakékoli komunikace. Policisté proto radí nakupovat pouze u renomovaných on-line obchodníků, které je možné prověřit. „Varovným signálem může být podezřele nízká cena, ale také třeba požadování platby předem na účet bez možnosti dobírky nebo to, že u obchodu chybí místo k fyzickému odběru zboží,“ upozornila Johnová na typické příznaky, které mohou signalizovat problém.

Základní rada pro kupující zní: snažit si domluvit osobní předání věci. Na to by prodejce, jehož úmysly nejsou poctivé, pravděpodobně nechtěl přistoupit. Větší záruku než platba předem poskytuje dobírka – tedy úhrada až při převzetí zásilky. Ani to však nenabízí jistotu, že uvnitř balíku se skutečně nalézá požadovaná věc a je v očekávaném stavu; obzvlášť to platí v případě bazarového prodeje. Zájemcům o koupi prostřednictvím inzertního portálu také policisté doporučují, aby se zajímali o recenze na konkrétního prodejce – a také se podívali na časový úsek, po který je prodejce na daném inzertním portálu zaregistrován.

Každá indicie může pomoci

„Pokud bychom se obětí takového podvodníka přece jen stali, je třeba se neprodleně obrátit na policii,“ upozornila Johnová. Pochopitelně nestačí vědět, že peníze kamsi odešly a žádné zboží nedorazilo. Vítány jsou jakékoli důkazy a vodítka, jež mohou při pátrání pomoci: nejen číslo účtu, ale také dříve fungující kontakty, emailová korespondence; třeba i printscreen stránek prodejce. Každá z indicií, které je navíc, může šanci na vypátrání zvýšit. Ani pak však nelze zaručit, že podvedení dostanou své peníze rychle zpět. Vyplatí se tudíž obezřetný přístup hned od počátku.