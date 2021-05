Tři roky ve věznici s ostrahou, pokuta 1,8 milionů korun a zákaz vykonávání činnosti ve veřejné správě. Tak zní verdikt Okresního soudu v Kladně pro Miloše Baláka, šéfa Lesní správy Lány. Ten měl podle obžaloby zmanipulovat veřejnou zakázku týkající se druhé etapy opravy a sanace břehů vodní nádrže Klíčava v hodnotě zhruba 230 milionů korun.

Kauza "Lánská obora". | Video: Deník/Miroslav Elsnic

Předseda senátu kladenského soudu Petr Sedlařík ve svém komentáři týkající se zdůvodnění rozsudku označil zakázku za šolich, většina vypovídajících pak podle něho při svědectví u soudu lhala. „Spousta lidí byla motivovaná neříci před soudem pravdu a do značné míry se to dělo,“ řekl předseda senátu a jedním dechem poznamenal, že ale ani to nezabránilo soudu objektivizovat to, co se v zákulisí při veřejné zakázce odehrávalo, a to i navzdory menšímu počtu důkazních materiálů. „Ale velmi kvalitně prokázaných. Drobností, které dokreslují to, co se dělo, je ve spisu opravdu spousta,“ poznamenal soudce.