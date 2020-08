Kladenští kriminalisté dopadli sedm dealerů drog, hrozí jim kriminál

Policisté obvinili sedm lidí ve věku od 22 do 53 let z prodeje pervitinu a kokainu na Kladensku. Všem nyní hrozí až deset let za mřížemi. Při úspěšném zátahu se podařilo kriminalistům zajistit u dealerů drogy za více než půl milionu korun. Informaci potvrdila mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

Zabavené drogy a peníze při zátahu. | Foto: PČR