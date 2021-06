Kladenští strážníci varují, že se lidé mohou přímo v ulicích města potkat s divokými prasaty. Mluvčí městské policie Alena Purkytová potvrdila, že v polovině týdne v noci narazil chodec v ulici Wednesbury na velkého divočáka.

Divoké prase (ilustrační foto). | Foto: ČTK

„Hlídka, která přijela na místo, zvíře zahnala zpátky do lesa,“ uvedla Purkytová .„K žádnému zranění nedošlo, to ale nemusí být pravidlem. Pokud by se divočák cítil ohrožen, může zaútočit, a to jak na člověka, tak především na psa. Majitelé by měli mít své psy pokaždé na vodítku,“ zdůraznila mluvčí kladenských strážníků.