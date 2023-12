/VIDEO, FOTO/ V Kladně v zastavárně se v pátek odpoledne střílelo. Jeden ze zákazníků obchodu v ulici Na Stráni měl zájem o koupi perkusní pistole, kterou tam přinesl na prodej jiný muž. Při prohlídce zbraně s ní ale šestatřicetiletý potenciální zájemce zacházel tak nešikovně, že vyšla rána a muž sám sebe střelil do břicha.

Záchranáři a policisté zasahovali v pátek 8. prosince v zastavárně na náměstí Svobody v Kladně. | Video: Jan Božovský

Na místo byl podle mluvčího středočeských záchranářů Marka Hylebranta vyslán záchranářský vrtulník, který muže transportoval do nemocnice. „Muže lékař uvedl do umělého spánku a byl napojen na umělou plicní ventilaci. Utrpěl těžké zranění břicha a byl transportován leteckou záchrannou službou do střešovické nemocnice na urgentní příjem,“ sdělil záchranář.

Případem se zabývá policie. Jak potvrdila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová, zbraň, kterou zákazník přinesl na prodej do zastavárny, nepodléhá centrální evidenci a není tudíž potřeba vlastnictví zbrojního průkazu. Přesto bude muset prodejce policistům mít co vysvětlovat, například proč byla pistole vůbec nabitá.

