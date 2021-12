Rvačka na nože v Doksech. Policisté postřelili jednoho ze dvou agresivních mužů

Co ale nahrálo kriminalistům do karet, bylo oznámení od jednoho obyvatele bytového domu, který uplynulou neděli po půlnoci zavolal městskou policii s tím, že se v domě pohybuje cizí osoba. Muže strážníci vyzvali k prokázání totožnosti, doklady u sebe ale neměl a navíc jim sám sdělil, že je nejspíš v pátrání, protože před pár dny poškodil auta zaparkovaná v areálu kladenské nemocnice. Strážníci proto dotyčného předali do rukou republikových kolegů.

"Po provedených potřebných služebních úkonech komisařka služby kriminální policie a vyšetřování zahájila proti muži trestní stíhání a obvinila ho ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což mu v případě odsouzení hrozí až jeden rok za mřížemi. Muž při výslechu ke všemu uvedl, že se nejednalo o cílený útok na zdravotníky, neboť nevěděl, že se jedná o jejich vozidla, ale jednal tak proto, že byl rozčilený, protože v nemocnici nedostal požadované léky," doplnila policejní mluvčí.

Poškození aut zdravotníků v Kladně: Policie hledá podezřelého muže

"V závěru bychom chtěli poděkovat všem, kteří muže na záběrech poznali a poskytli nám poznatky k jeho osobě na linku 158," uzavřela policistka.