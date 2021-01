Policisté vyzvali oba šoféry k předložení dokladů a dechovým zkouškám. Jednapadesátiletý řidič golfu usedl za volant opilý. Přístroj ukázal 2,06 promile alkoholu v dechu. Řidičem vozidla Mazda 3 byl devětapadesátiletý muž, u kterého byla dechová zkouška negativní. Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn. Opilý řidič se dále podrobil odběru krve v nemocnici a byl umístěn do policejní cely. „Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí maximální test odnětí svobody ve výši až tři roky,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Šestnáctiletý řidič vyrazil na projížďku Kladnem

Šestnáctiletý mladík sebral počátkem minulého týdne v Libušíně cizí auto a projížděl se Kladnem bez řidičáku. To, že za volantem sedí chlapec, který tam nemá co dělat, si všimla policejní hlídka ve Vítězné ulici. Podezřelého řidiče proto zastavila ke kontrole. V tu ránu muži zákona podle občanky zjistili, že šofér zdaleka ještě není plnoletý, natož, aby vlastnil řidičák. Dalším vyšetřováním bylo zjištěno, že mladík se v uplynulých dnech zmocnil nejprve klíčků a posléze auta. O čemž však majitel do té chvíle neměl tušení. Tím spíše se divil, když mu policisté sdělili, že jeho vůz užívá jiná osoba. „Jednalo se o osobní vozidlo tovární značky Peugeot v hodnotě 80 tisíc korun. Policisté případ nadále prošetřují a mladík je podezřelý z trestného činu neoprávněné užívání cizí věci,“ sdělila kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Auto skončilo po havárii na střeše

Sedmapadesátiletá řidička vozidla Mercedes Benz jedoucí ve směru od Poteplí do Chyňavy nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, v zatáčce dostala smyk a částečně přejela do protisměru. Tam se srazila s protijedoucím vozem značky Fiat Ducato. Po nárazu skočil fiat ve svodidlech a mercedes narazil do zasněženého svahu. Poté se auto převrátilo na střechu. Ani jeden z řidičů nebyl zraněn, výsledky dechových zkoušek jsou negativní. Škoda na autech je 200 tisíc korun.