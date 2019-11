Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Seniorce se do garáže nastěhoval bezdomovec

Kladno – Kladenští policisté zjistili, že jednu z řadových garáží v Dlouhé ulici v Kladně obývá nezvaný host. Jednalo se o osmatřicetiletého muže, který má trvalé bydliště na radnici. Policie proto kontaktovala pětaosmdesátiletou majitelku garáže, která strážcům zákona vysvětlila, že se do garáže stahují divní lidé. Seniorka bohužel ale neměla sílu na nemilou situaci nikterak reagovat. Zmiňovaný muž se do garáže neoprávněně nastěhoval už v letošním srpnu. Stařenka uvítala snahu policistů situaci řešit. „Vyšetřovatel případu ve věci zahájil úkony trestního řízení pro přečin neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková. Podle ní bezdomovci hrozí až dva roky za mřížemi, garáž samozřejmě musel opustit.