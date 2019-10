Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Cyklista vrazil do dítěte a z místa střetu odjel

Kladno – Cyklista údajně narazil v Kladně do dítěte, které přecházelo s matkou na přechodu pro chodce v Americké ulici. Policie hledá svědky. Dvojice přecházela v sobotu odpoledne v půl páté na přechodu pro chodce u obchodního domu Tesco, kde došlo ke střetu řídítek jízdního kola s hlavou chlapce. Cyklista na vzniklou situaci nereagoval a z místa odjel. Poškozený syn nejevil na první pohled známky zranění. Dítě ani neupadlo na komunikaci. Matka s ním odešla domů. Zhruba po půl hodině ale odvezla syna do nemocnice k vyšetření, jelikož ho měla v místě, kde došlo ke střetu, bolet hlava. Lékař zjistil, že chlapec utrpěl povrchové poranění vlasové části hlavy.