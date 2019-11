Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Na dálnici D6 srazil divočáka

Kladensko – Večerní cesta po dálnici D6 nebyla zrovna nejšťastnější pro osmatřicetiletého řidiče auta Peugeot 206, který jel ve středu 30. října ve směru z Prahy do Karlových Varů. V úseku poblíž Tuchlovic mu totiž z levé strany vběhlo bezprostředně před automobil divoké prase. „I přes to, že se řidič snažil kolizi zabránit, došlo ke střetu automobilu se zvířetem. To bylo na místě usmrceno,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková. Podle ní byl povolán myslivec, který zajistil odvoz a likvidaci zvířete.