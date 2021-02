Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Nováková, o víkendu byla zadržena jedna osoba, která byla po provedení procesních úkonů propuštěna na svobodu. „Do současné doby nebyl nikdo obviněn. Čekáme na znalecké posudky,“ doplnila policejní mluvčí. Ty mohou trvat i několik týdnů. Úkolem expertů je, dokázat, kdo v inkriminovanou dobu auto skutečně řídil.

V Kladně vjel opilý řidič do výkopu



Dopravní policisté vyjížděli ke kuriózní dopravní nehodě, která se stala v ulici Ke Stadionu v Kladně. Čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla Ford Mondeo během jízdy po komunikaci směrem do ulice ČSA přehlédl varovné dopravní značení označující výkop na silnici, který se nachází po pravé straně vozovky a do výkopu vjel přední částí automobilu. Policisté zjistili důvod, proč přehlédl překážku na silnici.



„Dechová zkouška provedená u řidiče byla pozitivní a displej přístroje ukázal hodnoty 1,28 a následně 1,35 promile alkoholu. Skutek je prošetřován jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, za což hříšníkovi hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Nováková.