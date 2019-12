Lupič škodil v novostavbě

Pchery – Oznámení o tom, že došlo k vloupání do neobydlené novostavby dvojdomku ve pcherské ulici K Horce, přijala policie na linku 158. Zmiňovanou novostavbu lupič navštívil v noci z 16. na 17. prosince. „Do nemovitostí vnikl po vypáčení okna a z domu odcizil elektrické kotle a aku vrtačku. Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na 34 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková. Podle ní další škoda za 15 tisíc vznikla poškozením. Pachateli za tento čin hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Žena na výživném dluží necelých 30 tisíc korun

Unhošť – Kladenští policisté aktuálně prověřují oznámení Dětského domova v Unhošti. Podle něj jednačtyřicetiletá Kladeňačka zanedbává povinnou výživu. „Žena neplní svou povinnost hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízení pro výkon ústavní výchovy a to na svého nyní již sedmnáctiletého syna,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková. Podle ní byl nezletilý umístěn do výše uvedeného dětského domova na základě usnesení o předběžném opatření Okresního soudu Kladno v roce 2013. Matka nyní dluží necelých 30 tisíc korun. Za to ji hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.