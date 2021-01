V něm cestovala dvoučlenná posádka. Šestatřicetiletá řidička a sedmapadesátiletá spolujezdkyně. Starší z žen byla převezena na ošetření do nemocnice. Řidiči neutrpěli žádná zranění. Nehoda je nadále v šetření.

Vyhrožoval sebevraždou

Policisté vyrazili v uplynulých dnech v noci do obce na Slánsku, odkud na tísňovou linku telefonoval mladý muž, že pomýšlí na sebevraždu. Hlídka dorazila na místo a zjistila že se jedná o sedmadvacetiletého mladíka. Nebyl v dobrém psychickém stavu a navíc posilněn alkoholem. Provedená zkouška ukázala 1,4 promile alkoholu v dechu. Policisté proto muže odvezli do slánské nemocnice na vyšetření. Mladík po jejich odchodu ale z nemocnice zmizel. Policisté se ho proto vydali hledat znovu, prohledali ulice i okolí Slánské hory. Ve dvě ráno ho našli na zastávce v Jemníkách. Jelikož byl nadále v ohrožení života, i podruhé skončil v rukou lékařů.

Kvůli ztracené kartě přišla o peníze

Na policii v Kladně oznámila třiadvacetiletá žena, že ztratila svoji bankovní kartu, se kterou někdo posléze platil. Žena sice netuší, kde a kdy kartu ztratila, nicméně zjistila, že z karty v době od 19. do 20. ledna dosud neznámý pachatel provedl celkem deset platebních transakcí. Ženě tak způsobil škodu ve výši 2500 korun. „Policisté případ prošetřují jako podezření z trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku, směnek a cenných papírů a po pachateli pátrají,“ sdělila policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Krádeže nářadí jsou téměř na denním pořádku

Ve Stochově v Nové ulici se neznámý pachatel vloupal do nezkolaudovaného domu kde odcizil aku šroubovák značky Festool, elektrickou příklepovou vrtačku včetně příslušenství značky Herman, sadu vrtáků, motorovou pilu značky Stihl a pokosovou pilu značky Parkside. Pachatel nakradl nářadí v hodnotě 40 tisíc korun. Poškozením francouzského okna vznikla škoda za 10 tisíc korun. Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků události, kteří ve středu odpoledne nebo v noci či ve čtvrtek ráno viděli podezřelou osobu pohybující se nedaleko rodinného domu. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do domu sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.