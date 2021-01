Nedaleko obce Knovíz se jim podařilo podezřelé Audi zastavit. Za volantem seděla řidička, která ale hlídce odmítla předložit doklady. Policisté se odbýt nedali. Nakonec se jim podařilo zjistit, že jde o jedenačtyřicetiletou ženu z Prahy. Zkouška na alkohol u šoférky navíc potvrdila 2,23 promile alkoholu v dechu. „Případ nyní prošetřují policisté obvodního oddělení Slaný jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí ženě maximální trest odnětí svobody ve výši až na jeden rok,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Policisté odhalili čtyři řidiče se zákazem řízení

Policisté přistihli během uplynulých dvou dnů čtyři řidiče, kteří usedli za volant, ačkoli mají zákaz řízení motorových vozidel.

První případ se stal ve středu v ulici Železničářů v Kladně. Policisté tak odhalili čtyřiatřicetiletého řidiče, jenž má zákaz řízení až do příštího roku. Zákaz neporušil poprvé. Další den zastavila hlídka auto ve Smečně. Devětatřicetiletý řidič Peugeotu řídil také i přes rozhodnutí soudu. Téhož dne kontrolovali policisté dále Škodu Octavii v Hostouni. I v tomto případě neměl devětatřicetiletý muž za volantem co dělat. O řidičák přišel kvůli drogám. Čtvrtým neukázněným řidičem Renaultu, který byl kontrolován ve čtvrtek v Černuci, je šestatřicetiletý muž ze Znojma. Také on jezdil v zákazu. "Všem čtyřem šoférům hrozí za maření úředního rozhodnutí dva roky vězení," potvrdila kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.